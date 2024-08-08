Кейт Миддлтон и принц Уильям в день свадьбы сделали сюрприз гостям

Церемония бракосочетания Уильяма и Кэтрин в 2011 году стала одной из самых популярных королевских свадеб всех времен. Молодожены не только получали подарки, но и подготовили сюрприз близким людям.

Церемония бракосочетания внука покойной королевы Елизаветы II в 2011 году стала одной из самых популярных королевских свадеб всех времен. Впрочем, далеко не все попало на камеры.

«В завершение вечера у принца Уильяма и Кейт был особый сюрприз в рукаве», - рассказал автор Роберт Джобсон в новой книге «Кэтрин, принцесса Уэльская».

Влюбленные стояли, держась за руки, посреди танцевальной площадки, улыбаясь, а затем под песню You're the One That I Want из мюзикла Grease начали танцевать, указывая друг на друга и произнося слова в стиле главных героев Дэнни и Сэнди.

Несмотря на то, что 1900 гостей присутствовали на свадебной церемонии Уильяма и Кэтрин, меньше людей попали на частное празднование позже. На приеме, организованном королевой Елизаветой II, были приглашены 650 гостей. А на втором, организованном отцом жениха, было 300 гостей.

В частности, на свадьбе Уэльских был живой оркестр под руководством Элли Гулдинг, одной из любимых исполнительниц пары.

Для первого танца певица исполнила песню Элтона Джона Your Song, затем ее хит Starry Eyed и кавер на песню Mr. Brightside группы The Killers.