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Напряженный вечер в рижском казино стал счастливым для эстонского блогера

Трийн Роос
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Наталья Зюзкова.
Наталья Зюзкова. Фото: Krissi Photography

Блогер и журналист Elu24 Наталья Зюзкова поделилась с подписчиками в своем блоге новостью о неожиданном выигрыше в казино. «Мы выиграли в казино более 25 000 евро», - рассказывает о том, как напряженный вечер принял удачный оборот.

Наталья Зюзкова пишет в своем блоге о том, как во время путешествия в Ригу она со спутником решили сходить в казино. В самом начале публикации она подчеркивает, что азартные игры - не способ решения финансовых проблем и что нужно держать себя в руках.

Зюзкова говорит, что в тот вечер в казино была немного странная атмосфера. «Наверное, мы им не понравились», - почувствовала блогер отношение персонала казино, так как в какой-то момент между ней со спутником и персоналом завязался спор, поскольку они якобы просто наслаждались шампанским и играли в карты. «В конце концов они решили, что мы, видимо, обманываем казино, хотя на самом деле это было не так», - говорит она. «Мы даже не были в плюсе, мы поставили больше денег, чем выиграли».

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