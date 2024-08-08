Блогер и журналист Elu24 Наталья Зюзкова поделилась с подписчиками в своем блоге новостью о неожиданном выигрыше в казино. «Мы выиграли в казино более 25 000 евро», - рассказывает о том, как напряженный вечер принял удачный оборот.
Для подписчиков
Напряженный вечер в рижском казино стал счастливым для эстонского блогера
Наталья Зюзкова пишет в своем блоге о том, как во время путешествия в Ригу она со спутником решили сходить в казино. В самом начале публикации она подчеркивает, что азартные игры - не способ решения финансовых проблем и что нужно держать себя в руках.
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