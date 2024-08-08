Напряженный вечер в рижском казино стал счастливым для эстонского блогера

Наталья Зюзкова пишет в своем блоге о том, как во время путешествия в Ригу она со спутником решили сходить в казино. В самом начале публикации она подчеркивает, что азартные игры - не способ решения финансовых проблем и что нужно держать себя в руках.

Зюзкова говорит, что в тот вечер в казино была немного странная атмосфера. «Наверное, мы им не понравились», - почувствовала блогер отношение персонала казино, так как в какой-то момент между ней со спутником и персоналом завязался спор, поскольку они якобы просто наслаждались шампанским и играли в карты. «В конце концов они решили, что мы, видимо, обманываем казино, хотя на самом деле это было не так», - говорит она. «Мы даже не были в плюсе, мы поставили больше денег, чем выиграли».