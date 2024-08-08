Совет директоров жилого комплекса на Манхэттене требует от Копперфильда возмещения убытков, которые исчисляются миллионами долларов. В пентхаусе на 54-м этаже знаменитость не живет с 2018 года.
Легендарный фокусник Дэвид Копперфильд разгромил пентхаус за семь миллионов долларов
Всемирно известный 67-летний иллюзионист Дэвид Копперфильд буквально разгромил свой роскошный манхэттенский пентхаус стоимостью $7 миллионов долларов, оставив его в состоянии «полной негодности», которое потенциально может повредить все здание, сообщает The Independent со ссылкой на судебные документы.
Совет директоров The Galleria, кондоминиума на Восточной 57-й улице, после шести лет попыток вразумить знаменитость подал в суд жалобу на него и показал фотографии, где видно, в каком состоянии находится квартира на 54-м этаже здания сейчас.
На кадрах, предоставленных в иске, - грязная ванна, пятна на ковровом покрытии, отслаивающаяся краска, зияющие дыры в потолке и многое другое.
David Copperfield sued over ‘trashed’ $7 million Manhattan penthouse https://t.co/q9NEATeeoQ— Serge Kovaleski (@sergenyt) August 8, 2024
В жалобе также говорится, что в квартире есть неотремонтированные повреждения от воды, «настолько серьезные, что они представляют опасность для "бетонной конструкции здания», способствуют росту плесени и грибка и активно подвергают опасности другие квартиры в доме".
Иллюзиониста обвиняют в нанесении ущерба в размере около $3 миллионов квартире площадью 1390 квадратных метров и квартирам его соседей.
«Его мотивация уничтожить собственную квартиру и позволить ей разрушаться совершенно неясна, особенно когда он все еще владеет ею и выставляет ее на продажу», - говорится в жалобе.
«После попыток решить эту проблему в течение многих лет у совета не осталось другого выбора, кроме как обратиться в суд», - рассказал СМИ адвокат совета Джошуа Стрикофф.
В иске утверждается, что хоть самый высокооплачиваемый иллюзионист в мире и пытается продать недвижимость, ее состояние «явно нарушает» устав совета: «В типичной манере Копперфильд отказывается отвечать за последствия своих действий и отрицает всю ответственность за ущерб, который он нанес зданию и своим бывшим соседям».
Фокусник приобрел пентхаус в октябре 1997 года примерно за $7,4 миллиона. Квадруплекс Копперфильда, включающий в себя крытый бассейн, состоит из двух пентхаусов, первоначально объединенных в середине 1970-х годов в один «дом мечты» наследником General Motors Стюартом Роулингсом Моттом. В 1991 году The Galleria снова оказалась в новостях, когда 4-летний сын Эрика Клэптона выпал из открытого окна на 53-м этаже и разбился насмерть.
В свою очередь представитель иллюзиониста заявил, что фотографии, включенные в иск, «не отражают нынешнее состояние квартиры», добавив, что этот вопрос будет решаться в суде.
Копперфильд, родившийся Дэвидом Коткиным в Метучене, штат Нью-Джерси, начал выступать в возрасте 12 лет под псевдонимом Davino, the Boy Magician. С тех пор Копперфильд выиграл 21 премию «Эмми», был назван Королем магии Обществом американских магов и получил премию «Живая легенда» от Библиотеки Конгресса.
Он владеет 11 частными островами, а его лицо появляется на почтовых марках, выпущенных такими странами, как Гайана, Доминика и Сент-Винсент и Гренадины. Копперфилд также недавно был обвинен в сексуальном насилии, обвинение, которое он решительно отрицал, и был связан с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.