Легендарный фокусник Дэвид Копперфильд разгромил пентхаус за семь миллионов долларов

В иске утверждается, что хоть самый высокооплачиваемый иллюзионист в мире и пытается продать недвижимость, ее состояние «явно нарушает» устав совета: «В типичной манере Копперфильд отказывается отвечать за последствия своих действий и отрицает всю ответственность за ущерб, который он нанес зданию и своим бывшим соседям».

Фокусник приобрел пентхаус в октябре 1997 года примерно за $7,4 миллиона. Квадруплекс Копперфильда, включающий в себя крытый бассейн, состоит из двух пентхаусов, первоначально объединенных в середине 1970-х годов в один «дом мечты» наследником General Motors Стюартом Роулингсом Моттом. В 1991 году The Galleria снова оказалась в новостях, когда 4-летний сын Эрика Клэптона выпал из открытого окна на 53-м этаже и разбился насмерть.

В свою очередь представитель иллюзиониста заявил, что фотографии, включенные в иск, «не отражают нынешнее состояние квартиры», добавив, что этот вопрос будет решаться в суде.

Копперфильд, родившийся Дэвидом Коткиным в Метучене, штат Нью-Джерси, начал выступать в возрасте 12 лет под псевдонимом Davino, the Boy Magician. С тех пор Копперфильд выиграл 21 премию «Эмми», был назван Королем магии Обществом американских магов и получил премию «Живая легенда» от Библиотеки Конгресса.

Он владеет 11 частными островами, а его лицо появляется на почтовых марках, выпущенных такими странами, как Гайана, Доминика и Сент-Винсент и Гренадины. Копперфилд также недавно был обвинен в сексуальном насилии, обвинение, которое он решительно отрицал, и был связан с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.