ВИДЕО Известный эстонский дизайнер Лийна Стейн приоткрыла двери своего роскошного ателье в Париже

«Здесь я эксперементирую над новыми дизайнами, которые мы потом будем производить в Эстонии», - рассказала Лийна. Она добавила, что сейчас работает над новой свадебной коллекцией для 2025 года. «Между этим берусь и за спецзаказы», - говорит дизайнер.

В своей уютной студии Лийна принимает клиентов и разрабатывает новые дизайны. «Сейчас меня вдохновляют различные цветы, как большие, так и маленькие. Мне очень нравится использовать тюль», - рассказывает она, демонстрируя платья, которые сама же создает.

На вопрос, в чем секрет ее успеха, Лийна ответила: «В любви к собственному творчеству. Мне нравится создавать огромное количество вещей. В один момент я поняла, что Эстония прекрасна, но она маленькая». Именно поэтому Лийна решила отправиться в столицу моды - Париж. «Мне нравятся вызовы. Мне нравится, когда у меня есть что-то, чего трудно достичь. Мне не нравится, когда все дается легко», - признается модельер.

«Париж, несомненно, в моем сердце, но также я отношусь и к эстонским клиентам. Я ни в коем случае не хочу их оставлять, - говорит Лийна. - Я не знаю, что принесет будущее, но Париж и Таллинн точно останутся».

Смотрите в видео, как выглядит ателье эстонского дизайнера Лийны Стейн в Париже!