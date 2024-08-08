Исповедь матери: мой сын с женой переехал к мне, и я не была готова к тому, что увидела

Джилл Вагнер опубликовала в Instagram откровенное видео своего сына и невестки, став свидетелем их проявления нежности друг к другу. Этот момент и его завершение, которое некоторые могли не заметить, тронули Джилл до глубины души. С момента публикации видео набрало более 270 000 лайков, и его смысл нашел отклик у зрителей.

«Когда твой старший сын и его жена переезжают в твой дом на несколько недель, и ты видишь, как они обнимаются и любят друг друга, и какой он потрясающий муж», - подписала видео Вагнер. «Мне так нравится, что я могу быть свидетелем этого».

Мать испытала огромную гордость, когда поняла, что воспитала сына по-настоящему хорошим человеком и мужем. Вагнер сказала, что, хотя она часто бывала у супругов, ей было приятно наблюдать за их уникальным взаимодействием. Ей довелось наблюдать момент, когда невестка была в плохом настроении, а сын Джилл с любовью утешал ее.

«Пока в их доме шел ремонт, они жили у меня несколько недель. И я смогла увидеть ту их сторону, которая обычно остается в стенах их дома. Это было прекрасно», - вздыхает счастливая мать.