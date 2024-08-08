55-летняя австралийская актриса приняла участие в игре под названием «Plead the 5th», когда ведущий Энди Коэн спросил, какой фильм принес ей самый большой гонорар. Ответ Кейт Бланшетт удивил ведущего.
Кейт Бланшетт шокировала фанатов тем, сколько ей заплатили за съемки во «Властелине колец»
Энди Коэн в своем шоу предположил, что за съемки в фильме «Властелин колец», где Кейт Бланшетт сыграла эльфийку Галадриэль, актриса получила самый большой свой гонорар.
Бланшетт была ошеломлена и заявила: «Вы шутите? Нет, никто ничего не получал за этот фильм».
Когда Коэн спросил, получила ли она часть от сборов трилогии, собравшей более двух миллиардов долларов по всему миру, Бланшетт ответила: «Нет! Это было задолго до всего этого, ничего. Я имею в виду, что я, по сути, получала бесплатные сэндвичи и могла сохранить свои уши».
На вопрос, помнит ли она фильм, за который она заработала больше всего, Бланшетт ответила: «Женщинам платят не так много, как вы думаете».
Зарплаты за съемки в фильмах обычно не публикуются, но все же маловероятно, что Бланшетт действительно снималась в фильме бесплатно.