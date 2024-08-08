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Кейт Бланшетт шокировала фанатов тем, сколько ей заплатили за съемки во «Властелине колец»

Limon.ee
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Кейт Бланшетт.
Кейт Бланшетт. Фото: YARA NARDI

55-летняя австралийская актриса приняла участие в игре под названием «Plead the 5th», когда ведущий Энди Коэн спросил, какой фильм принес ей самый большой гонорар. Ответ Кейт Бланшетт удивил ведущего.

Энди Коэн в своем шоу предположил, что за съемки в фильме «Властелин колец», где Кейт Бланшетт сыграла эльфийку Галадриэль, актриса получила самый большой свой гонорар. 

Бланшетт была ошеломлена и заявила: «Вы шутите? Нет, никто ничего не получал за этот фильм».

Когда Коэн спросил, получила ли она часть от сборов трилогии, собравшей более двух миллиардов долларов по всему миру, Бланшетт ответила: «Нет! Это было задолго до всего этого, ничего. Я имею в виду, что я, по сути, получала бесплатные сэндвичи и могла сохранить свои уши».

На вопрос, помнит ли она фильм, за который она заработала больше всего, Бланшетт ответила: «Женщинам платят не так много, как вы думаете».

Зарплаты за съемки в фильмах обычно не публикуются, но все же маловероятно, что Бланшетт действительно снималась в фильме бесплатно.

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