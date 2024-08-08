Кейт Бланшетт шокировала фанатов тем, сколько ей заплатили за съемки во «Властелине колец»

Энди Коэн в своем шоу предположил, что за съемки в фильме «Властелин колец», где Кейт Бланшетт сыграла эльфийку Галадриэль, актриса получила самый большой свой гонорар.

Бланшетт была ошеломлена и заявила: «Вы шутите? Нет, никто ничего не получал за этот фильм».

Когда Коэн спросил, получила ли она часть от сборов трилогии, собравшей более двух миллиардов долларов по всему миру, Бланшетт ответила: «Нет! Это было задолго до всего этого, ничего. Я имею в виду, что я, по сути, получала бесплатные сэндвичи и могла сохранить свои уши».

На вопрос, помнит ли она фильм, за который она заработала больше всего, Бланшетт ответила: «Женщинам платят не так много, как вы думаете».

Зарплаты за съемки в фильмах обычно не публикуются, но все же маловероятно, что Бланшетт действительно снималась в фильме бесплатно.