ФОТО 42-летняя Вера Брежнева снялась топлес верхом на лошади

Откровенные фото 42-летняя артистка разместила на своей странице в Instagram. На заглавном черно-белом фото Брежнева запечатлена в белых брюках широкого кроя. Она позирует в кадре, прижавшись к лошади. На других снимках фотограф крупными планом показал лицо певицы.

«Чистая любовь», – подписала снимки Вера Брежнева.

«Это очень красиво», – оценили фото артистки ее поклонники.

«Как это нежно и одновременно очень сексуально», – восхитились подписчики.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу «ВИА Гра» 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2007 году она начала сольную карьеру.

До войны в Украине Брежнева жила и работала в России. В марте 2022 года она сообщила, что переехала в Италию и занимается волонтерством.