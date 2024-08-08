51-летняя немецкая супермодель Хайди Клум 8 августа в Instagram показала фигуру в купальнике, пишет Гордон.
«Время для пляжа»: Хайди Клум снялась в миниатюрном купальнике из небольших лоскутов ткани
Модель снялась в леопардовом миниатюрном бикини. Она выбрала модель, состоящую из небольших лоскутов ткани, которые прикрывают бюст, и микроплавок на тонких полосках.
«Время для пляжа. Не уверена насчет этих линий загара позже», – отметила Клум.
1 июня 2024 года Клум исполнился 51 год. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является также судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.
Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем.
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