«Время для пляжа»: Хайди Клум снялась в миниатюрном купальнике из небольших лоскутов ткани

Модель снялась в леопардовом миниатюрном бикини. Она выбрала модель, состоящую из небольших лоскутов ткани, которые прикрывают бюст, и микроплавок на тонких полосках.

1 июня 2024 года Клум исполнился 51 год. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является также судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.