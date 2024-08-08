Стало известно, почему принца Джорджа не переводят в среднюю школу

Несмотря на то, что в прошлом месяце принц Джордж отпраздновал свое 11-летие, сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма продолжит обучение в школе Ламбрук в графстве Беркшир, где также учатся его младшие брат и сестра: девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи.

Хотя большинство детей переходят из начальной школы в среднюю в возрасте 11 лет в государственной школьной системе, многие подготовительные школы, такие как Ламбрук, обучают детей до 13 лет.

В прошлом году наследник британского престола сдал свой первый большой набор экзаменов.

Известно, что принц Уильям хочет, чтобы его первенец также учился в Итонском колледже, который в свое время посещали и принц Уэльский, и его младший брат Гарри. Тогда это было нарушением давних монарших традиций, ведь король Карл III и его предки посещали школу-интернат Гордонстоун.

Впрочем, Кейт Миддлтон против решения мужа. Принцесса не хочет отправлять старшего сына в школу-интернат для мальчиков, потому что над самой Кейт в свое время «ужасно издевались в ее первой школе-интернате».

Впоследствии будущая британская королева поступила в государственный Колледж Мальборо в графстве Уилтшир. Именно здесь она хотела бы, чтобы учился Джордж. Поэтому из-за этого Кейт и Уильям сильно поссорились и до сих пор решают судьбу первенца после окончания школы.