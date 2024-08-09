ГОРОСКОП НА 9 АВГУСТА Не самый простой день для Рыб, а Весам настойчивость сегодня позволит достичь успеха

Люди, прежде легко находившие общий язык, сегодня могут ссориться из-за мелочей и шумно выяснять отношения. Но это не помешает им сохранить взаимную симпатию. Все разногласия вскоре забудутся, о прежних спорах никто не захочет вспоминать.

Овен

День категорически не подходит для того, чтобы мечтать и фантазировать. Старайтесь смотреть на вещи реалистично и объективно оценивать свои возможности: это позволит избежать иллюзий и напрасных ожиданий. И на работе, и дома порой возникают разногласия. Скорее всего, вам придется пойти на небольшие уступки, чтобы сохранить мир. Вряд ли вы пожалеете, что поступили именно так. На вторую половину дня не стоит планировать ничего особенно сложного и утомительного. Это время лучше всего подходит для отдыха и приятного общения.

Телец

Настройтесь на серьезный лад. Сейчас это совершенно необходимо, чтобы достичь успеха. Вряд ли все само собой сложится удачно и вы добьетесь больших успехов благодаря везению или стечению обстоятельств. Скорее всего, придется потрудиться. Зато результат окажется куда лучше, чем можно было ожидать. Общение с близкими требует деликатности и терпения. Не стоит делать критические замечания или шутить о том, что важно для других. Можно обсуждать общие планы, но стоит иметь в виду: едва ли они будут реализованы в первозданном виде.

Близнецы