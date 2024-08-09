Многие события, которые приносит этот день, трудно будет сразу оценить правильно. То, что на первый взгляд кажется проблемой, может вскоре превратиться в возможность, которой захочется воспользоваться. Поэтому не спешите расстраиваться, если что-то не получается или просто идет не по плану.
ГОРОСКОП НА 9 АВГУСТА ⟩ Не самый простой день для Рыб, а Весам настойчивость сегодня позволит достичь успеха
Люди, прежде легко находившие общий язык, сегодня могут ссориться из-за мелочей и шумно выяснять отношения. Но это не помешает им сохранить взаимную симпатию. Все разногласия вскоре забудутся, о прежних спорах никто не захочет вспоминать.
Овен
День категорически не подходит для того, чтобы мечтать и фантазировать. Старайтесь смотреть на вещи реалистично и объективно оценивать свои возможности: это позволит избежать иллюзий и напрасных ожиданий. И на работе, и дома порой возникают разногласия. Скорее всего, вам придется пойти на небольшие уступки, чтобы сохранить мир. Вряд ли вы пожалеете, что поступили именно так. На вторую половину дня не стоит планировать ничего особенно сложного и утомительного. Это время лучше всего подходит для отдыха и приятного общения.
Телец
Настройтесь на серьезный лад. Сейчас это совершенно необходимо, чтобы достичь успеха. Вряд ли все само собой сложится удачно и вы добьетесь больших успехов благодаря везению или стечению обстоятельств. Скорее всего, придется потрудиться. Зато результат окажется куда лучше, чем можно было ожидать. Общение с близкими требует деликатности и терпения. Не стоит делать критические замечания или шутить о том, что важно для других. Можно обсуждать общие планы, но стоит иметь в виду: едва ли они будут реализованы в первозданном виде.
Близнецы
Отличный плодотворный день. Вы энергичны и решительны, готовы преодолеть любые преграды и потрудиться, чтобы достичь важных целей. Не все дается легко, но вряд ли вы откажетесь от задуманного, столкнувшись с трудностями. Можно вернуться к старым планам, смелым идеям, которые прежде не удавалось осуществить. Есть шанс, что сегодня все получится. Старайтесь не горячиться и не говорить лишнего. Сегодня вы склонны к раздражительности, поэтому отношения с окружающими не всегда складываются просто. Острых конфликтов, однако, удается избежать.
Рак
Сосредоточьтесь на делах. В первой половине дня их, вероятно, будет гораздо больше, чем обычно. Могут появиться вопросы, требующие немедленного решения. Долгие разговоры не только отнимают время, но и отвлекают. Поэтому не стоит обсуждать пустяки, вести беседы о делах далекого прошлого или неблизкого будущего. Во второй половине дня лучше не предпринимать ничего важного, не принимать решений, которые могут иметь серьезные последствия. Вам полезно будет немного отдохнуть и отвлечься от рутины, заняться чем-то новым.
Лев
Не спешите. Сегодня важно сохранять самообладание, не говорить ничего сгоряча. Иногда трудно не поддаться эмоциям, но если вы справитесь с ними, то позже не раз поблагодарите себя за это. Могут непросто складываться деловые отношения. К вам предъявляют больше претензий, чем обычно. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем. Вторая половина дня будет проще и приятнее первой. Не упустите возможность повидаться со старыми знакомыми. Общение с ними вдохновляет, поднимает настроение. Поддержка близких многим Львам позволяет избежать переживаний и тревог.
Дева
Не все так просто и однозначно, как хотелось бы, но неразрешимые проблемы день едва ли принесет. Главное не падать духом и стараться сначала разобраться во всем, а уж потом начинать действовать. Решения, принятые в спешке, редко оказываются верными. Многим Девам помогают старые друзья: дают отличные советы, поддерживают в сложные моменты. Радует и общение с родственниками; едва ли возникнут какие-то семейные разногласия. Вторая половина дня – подходящее время для встречи с человеком, на которого хочется произвести хорошее впечатление.
Весы
День будет интересным. Появляются новые идеи и планы, вам хочется реализовать задуманное немедленно. Вы готовы к смелым экспериментам, легко идете на риск и не слишком сожалеете, если не все складывается наилучшим образом. Упорство и настойчивость позволяют все же достичь успеха. К тому же они производят хорошее впечатление на окружающих. Не исключено, что кто-то захочет познакомиться с вами поближе. Будьте внимательны к людям, которые вам особенно дороги. Следите за тем, чтобы ваши отношения не омрачили ревность и подозрения. Стоит открыто обсуждать любые неоднозначные ситуации.
Скорпион
Беспокойный день. Дел неожиданно много, и едва ли вы сможете сосредоточиться на чем-то одном. Придерживаться плана, составленного раньше, тоже будет непросто. Часто кто-то из дорогих вам людей нуждается в помощи, и нужно отложить собственные дела, чтобы оказать ее. Вы неплохо справляетесь со всеми трудностями. Многим Скорпионам в этом помогает опыт, полученный раньше. К тому же представителям знака удается учиться на чужих ошибках. Близкие люди не всегда сразу понимают вас правильно. Но серьезных конфликтов не возникает: обо всем можно договориться.
Стрелец
Благоприятный день, яркий и вдохновляющий. Вероятны приятные события и хорошие новости, да и в интересных предложениях не будет недостатка. Знакомые охотно делятся с вами своими идеями, и интуиция подсказывает, есть ли среди них те, что стоит поддержать. Огорчает лишь то, что интересных дел много, и вряд ли вы сможете успеть абсолютно все. Приходится делать выбор – а это не самая простая задача. Не стоит забывать и об отдыхе. Дайте себе время перевести дух и восстановить силы. Поможет небольшая прогулка или поездка.
Козерог
Многое кажется простым и понятным. Но не стоит доверять первому впечатлению. Часто для того, чтобы разобраться в неоднозначной ситуации, нужно провести настоящее расследование, поговорить с разными людьми, получить информацию из нескольких источников. Все это требует терпения. К счастью, его у вас достаточно. День удачен с точки зрения финансов: вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Будет шанс сделать удачные покупки, выбрать хорошие подарки для близких. Вы стараетесь порадовать тех, кто рядом; окружающие отвечают тем же.
Водолей
День насыщенный, но довольно бестолковый. Будет много встреч и разговоров. Обсуждаются интересные, а порой и важные вопросы. Но прийти к общему мнению удается редко, и обычно к концу беседы вы недовольны и собеседником, и собой, к тому же сожалеете о потерянном времени. Стоит сосредоточиться на делах, которые интересуют не только вас, но и окружающих. Это подходящий день для того, чтобы объединиться с теми, кто разделяет ваши интересы. Вторая половина дня обещает приятные знакомства. Будет шанс пообщаться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего.
Рыбы
Эмоциональный фон будет напряженным в начале дня. Это не самое простое время, особенно для впечатлительных и ранимых представителей знака. Любая мелочь может нарушить хрупкое равновесие, помешать вам сосредоточиться на делах. Хорошо, если рядом будет человек, готовый в любой момент поддержать вас, дать толковый совет. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, поэтому отлично подходит для полезных дел. Вы отлично справляетесь и с решением рутинных задач, и с тем, что требует творческого подхода. Идей появляется много; вы безошибочно выбираете их них лучшие.