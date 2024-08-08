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Звезда OnlyFans завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже

Limon.ee
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Фото: SONG YANHUA

Алиша Ньюман покорила высоту 4,85 м в напряженных финальных соревнованиях, побив национальный рекорд.

Канадская спортсменка, звезда OnlyFans Алиша Ньюман 7 августа завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 в Париже. Она необычно отпраздновала свою победу, станцевав тверк для болельщиков на стадионе «Стад де Франс», сообщает Daily Mail.

Ньюман покорила высоту 4,85 метра в напряженных финальных соревнованиях, побив национальный рекорд. Она завершила свое яркое выступление зажигательным танцем, получив бурные аплодисменты зрителей. 

Алиша стала первой канадкой, завоевавшей олимпийскую медаль в прыжках с шестом после своего успеха в Париже, и единственным представителем этой страны с 1912 года. Известно, что 30-летняя девушка кроме занятий спортом радует поклонников рассказами о своей жизни на OnlyFans, зарабатывая немалые деньги. 

Серебряную медаль получила Кэти Мун, а золото на этих соревнованиях взяла австралийка Нина Кеннеди, поднявшись на высоту 4,90 метра. Ее победа принесла Австралии рекордную 18-ю золотую медаль в Париже, а страна зафиксировала свой лучший день на Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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