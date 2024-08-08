ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК Мужчина спас свою жену от смерти, пожертвовав собой

Дэйв Хогбин, который работал врачом, погиб, оказавшись в пасти крокодила. Инцидент произешел в реке Аннан в Северном Квинсленде в субботу днем. Дэйв отдыхал в этом районе со своей женой Джейн и тремя детьми.

По первоначальным данным, мужчина упал в воду во время рыбалки, но теперь его близкие сообщили, что на самом деле он шел по тропинке в 15 метрах над рекой, когда вдруг он упал.

«Джейн, которая в тот момент находилась неподалеку, но не шла рядом с Дэйвом, услышала, как мужчина упал в воду, и соскользнула с берега, чтобы попытаться быстро вытащить мужа из реки, - написал друг погибшего Алекс Уорд на сайте GoFundMe. - Джейн удалось схватить Дэйва за руку, но она сама начала соскальзывать с берега в реку».

«Последним решительным действием Дэйва было отпустить руку Джейн, когда он понял, что она может упасть в реку. Это решение, очевидно, спасло ей жизнь. А Дэйв оказался в пасти крокодила...»

Уорд заявил, что первоначальная информация о том, что крокодил напал на Хогбина на глазах у его детей, ошибочна. Никто из его троих сыновей не видел, как отец упал в реку.

Уорд сказал, что его семья и друзья потрясены трагедией, пишет Daily Mail.

«Дэйв достиг того, за чем мы все в жизни гонимся: он понимал, что у него есть все, что нужно, - семья, друзья и время, которым они смогли насладиться вместе», - отметил друг погибшего.

«Мы потеряли замечательного мужа, отца, сына, брата, друга и врача, - сказала Джейн NewsCorp. - Мы наслаждались обычным днем отпуска, но все изменилось за 30 секунд.

«Он поступил правильно... На самом деле, сделал бы он все по-другому, и все равно бы это случилось...» - добавила она.