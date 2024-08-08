Кейт Миддлтон «избегает драмы» во время лечения рака

У Кейт Миддлтон «нет времени на драмы», поскольку она продолжает лечение рака, по словам королевского автора.

42-летняя принцесса Уэльская проходила курс химиотерапии в течение пяти месяцев после того, как в марте 2024 года объявила миру о своей тяжелой болезни.

И пока будущая королева Великобритании сосредотачивается на своем выздоровлении, автор Роберт Джобсон говорит, что Кэтрин сохраняет спокойствие, несмотря на обстоятельства вокруг.

«Она очень спокойная. Она человек, который хочет найти решение и подняться над шумом и драмой, и я думаю, что, учитывая то, через что она прошла, вы не хотите тратить время на шум, на драму, когда у вас есть что-то, занимайтесь своим здоровьем», - отметил автор новой биографии принцессы Уэльской.

Хотя Джобсон не уточнил, от какой именно драмы жена принца Уильяма держится подальше, она, в частности, была втянута в длительный разрыв с братом своего мужа, принцем Гарри, и его женой Меган Маркл.

Напряженность достигла максимума после того, как Сассекские оставили должности старших членов королевской семьи в 2020 году и переехали в США.

Тем временем Гарри и Меган рассуждают о примирении с Уэльскими.

После того, как в марте 2024 года Кейт Миддлтон обнародовала миру свой диагноз рак, Сассекские, как сообщается, очень захотели с ней связаться.

«Когда Кейт вернется к работе, они надеются, что это может немного снять с них пыл и, возможно, спровоцирует перемирие с ней и Уильямом, а также с королем», - говорил инсайдер.