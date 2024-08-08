Французский прыгун с шестом Энтони Аммирати, чья мечта победить на Олимпиаде не сбылась из-за его собственного пениса, стал интернет-сенсацией и даже сам высмеял этот инцидент в социальных сетях. Кроме того, мужчине предложили крупную сумму денег за то, чтобы он попробовал себя в порноиндустрии.
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Французскому прыгуну с шестом, проигравшему из-за своего «достоинства», поступило необычное предложение
Французский прыгун с шестом, выступавший на Олимпийских играх в Париже в выходные, занял на соревнованиях 12-е место. Спортсмен стал настоящей сенсацией, после того как его пенис оказался препятствием на пути к победе.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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