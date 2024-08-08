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Французскому прыгуну с шестом, проигравшему из-за своего «достоинства», поступило необычное предложение

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Энтони Аммирати.
Энтони Аммирати. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix

Французский прыгун с шестом Энтони Аммирати, чья мечта победить на Олимпиаде не сбылась из-за его собственного пениса, стал интернет-сенсацией и даже сам высмеял этот инцидент в социальных сетях. Кроме того, мужчине предложили крупную сумму денег за то, чтобы он попробовал себя в порноиндустрии.

Французский прыгун с шестом, выступавший на Олимпийских играх в Париже в выходные, занял на соревнованиях 12-е место. Спортсмен стал настоящей сенсацией, после того как его пенис оказался препятствием на пути к победе.

21-летний спортсмен пытался преодолеть высоту в 5,7 метров. Однако его мужское достоинство задело планку с такой силой, что препятствие упало. Вместе с планкой рухнула и надежда Аммирати на медаль.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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