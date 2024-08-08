Французскому прыгуну с шестом, проигравшему из-за своего «достоинства», поступило необычное предложение

Французский прыгун с шестом Энтони Аммирати, чья мечта победить на Олимпиаде не сбылась из-за его собственного пениса, стал интернет-сенсацией и даже сам высмеял этот инцидент в социальных сетях. Кроме того, мужчине предложили крупную сумму денег за то, чтобы он попробовал себя в порноиндустрии.