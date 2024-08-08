Очень дорогая авария: яхта вдовы Стива Джобса протаранила судно мексиканского миллиардера

У побережья Неаполя произошло кораблекрушение на 265 миллионов долларов. Яхта, принадлежащая вдове Стива Джобса, врезалась в другое гигантское судно, принадлежащее мексиканскому миллиардеру, сколотившему состояние в сфере телекоммуникаций. Об этом пишет Daily Mail.

В дорогостоящем крушении участвовали 78-метровая яхта Venus, заказанная покойным основателем Apple и ныне принадлежащая Лорен Пауэлл Джобс, и 105-метровая яхта Lady Moura, принадлежащая мексиканскому миллиардеру Рикардо Салинасу.

🇮🇹🚨‼️ The yacht once owned by Apple founder Steve Jobs, Venus, was involved in a collision with the 105-meter yacht Lady Moura, owned by a Mexican businessman, off the coast of Naples, Italy. pic.twitter.com/TGNNb3WQkE — TabZ (@TabZLIVE) August 7, 2024

Две яхты столкнулись друг с другом после того, как сильный порыв ветра у итальянского побережья Неаполя бросил их друг к другу.

В социальных сетях опубликовано драматичное видео, снятое с судна Lady Moura, на котором запечатлен момент столкновения двух яхт. Слышны крики членов экипажа.

Обе команды обвинили друг друга в серьезной ошибке, а Салинас признался в социальных сетях, что «ремонт повреждений обойдется очень дорого».

Во время инцидента оба судна стояли на якоре, но это не помешало им столкнуться друг с другом, о чем свидетельствует шум сильного ветра, слышимый на записи.

Пауэлл Джобс не было на борту, когда ее команда привела в порт судно стоимостью 140 миллионов долларов.

По словам команды Venus, капитан и экипаж судна Lady Moura стоимостью 125 миллионов долларов не знали, что бросили якорь с якорной цепью, вдвое превышающей предполагаемую длину .

Салинас отреагировал на столкновение с юмором, призвав людей покупать продукцию Apple, чтобы помочь оплатить ремонт его яхты.

Суперяхта Джобса, которую можно было увидеть у берегов Капри в конце июля, стоила 140 миллионов долларов и была тщательно спроектирована покойным основателем Apple и знаменитым французским дизайнером Филиппом Старком.

Изящная яхта, названная в честь римской богини красоты, изготовлена ​​из алюминия и отличается минималистским дизайном, который включает высокие потолки и шесть кают одинакового размера.