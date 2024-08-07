Эстонская телеведущая Пирет Лаос наслаждается летом и делится в социальной сети прекрасными снимками со своими подписчиками.
Для подписчиков
СМОТРИТЕ ⟩ Известная эстонская телеведущая поделилась фотографиями округлившегося живота
Постом с подписью «Летнее» телеведущая, которая недавно объявила о том, что ждет второго ребенка, поделилась несколькими яркими снимками с отдыха.
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