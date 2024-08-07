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СМОТРИТЕ Известная эстонская телеведущая поделилась фотографиями округлившегося живота

Limon.ee
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Пирет Лаос.
Пирет Лаос. Фото: Konstantin Sednev

Эстонская телеведущая Пирет Лаос наслаждается летом и делится в социальной сети прекрасными снимками со своими подписчиками.

Постом с подписью «Летнее» телеведущая, которая недавно объявила о том, что ждет второго ребенка, поделилась несколькими яркими снимками с отдыха.

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