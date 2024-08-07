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ВИДЕО Олимпиада-2024: французская легкоатлетка сделала предложение своему возлюбленному

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Уинфред Яви и Алис Фино.
Уинфред Яви и Алис Фино. Фото: Ashley Landis/AP

На Олимпиаде в Париже 6 августа для французской легкоатлетки Алис Фино стал одним из самых счастливых дней в ее жизни. На стадионе «Стад де Франс» спортсменка побила европейский рекорд и после пересечения финишной черты сделала предложение своему бойфренду, сообщает L’Équipe.

Алис Фино во вторник вечером не смогла завоевать олимпийскую медаль, финишировав лишь четвертой на дистанции 3 000 метров с препятствиями. Но зато она установила новый европейский рекорд, пробежав за восемь минут и 58,67 секунды.

Девушка призналась, что пообещала себе - если пробежит дистанцию меньше, чем за девять минут, то сделает предложение своему парню, с которым встречается около десяти лет. Сразу после финиша Фино подошла к трибуне, где за нее болел испанский спортсмен Бруно Мартинес Баржелу. Опустившись на одно колено, как в таких случаях обычно делают мужчины, 33-летняя Фино подарила своему возлюбленному значок с надписью «Любовь в Париже».

Таким оригинальным способам легкоатлетка предложила своему парню соединить их сердца. Счастливчик был очень рад и в то же время несколько смущен, но ответил согласием.

«Мне не нравится делать то, что делают все остальные. Поскольку он [ее возлюбленный] этого еще не сделал, я сказала себе, что, возможно, мне стоит это сделать самой», - прокомментировала свой решительный поступок Алис.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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