ВИДЕО Олимпиада-2024: французская легкоатлетка сделала предложение своему возлюбленному

Алис Фино во вторник вечером не смогла завоевать олимпийскую медаль, финишировав лишь четвертой на дистанции 3 000 метров с препятствиями. Но зато она установила новый европейский рекорд, пробежав за восемь минут и 58,67 секунды.

Девушка призналась, что пообещала себе - если пробежит дистанцию меньше, чем за девять минут, то сделает предложение своему парню, с которым встречается около десяти лет. Сразу после финиша Фино подошла к трибуне, где за нее болел испанский спортсмен Бруно Мартинес Баржелу. Опустившись на одно колено, как в таких случаях обычно делают мужчины, 33-летняя Фино подарила своему возлюбленному значок с надписью «Любовь в Париже».

Таким оригинальным способам легкоатлетка предложила своему парню соединить их сердца. Счастливчик был очень рад и в то же время несколько смущен, но ответил согласием.

🇫🇷💚 Après sa 4e place aux JO et son record d'Europe du 3 000 m steeple, Alice Finot a profité de son tour d'honneur pour demander son compagnon en mariage ! 💍pic.twitter.com/i8aQtyBUyA — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) August 7, 2024

«Мне не нравится делать то, что делают все остальные. Поскольку он [ее возлюбленный] этого еще не сделал, я сказала себе, что, возможно, мне стоит это сделать самой», - прокомментировала свой решительный поступок Алис.