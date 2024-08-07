ФОТО И ВИДЕО Популярная эстонская певица призналась, как ботокс изменил ее жизнь

Heleza, она же Хелена Пылдмаа, 26-летняя певица и блогер, рассказала в социальных сетях, как инъекции ботокса изменили ее жизнь. Именно благодаря этой процедуре за несколько лет певице удалось избавиться от серьезной проблемы, которая ухудшала качество ее жизни. «Инъекции ботокса не обязательно должны быть связаны с косметологическими процедурами, они могут решить и другие проблемы», - рассказала она Elu24.