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«ГОРЯЧО» Эстонская радиоведущая показала своего таинственного возлюбленного

Limon.ee
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Кети Уйбомяги.
Кети Уйбомяги. Фото: Konstantin Sednev

Эстонская радиоведущая и певица Кети Уйбомяги, которая уже некоторое время находится в новых отношениях, поделилась в социальных сетях горячим снимком своего таинственного возлюбленного.

«Окей, мой мужчина на мотоцикле - это все же горячо», - поделилась Кети в истории Instagram фотографией своего загадочного возлюбленного.

Скриншот истории из Instagram Кети Уйбомяги.
Скриншот истории из Instagram Кети Уйбомяги. Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

«Мы вместе уже довольно долгое время», - рассказала Кети этой весной о своих новых отношениях. «Это наше обоюдное решение, он не известная личность, и мы так договорились», - говорит она. Радиоведущая объясняет, что своего партнера она не скрывает, но и не планирует делиться с общественностью подробностями своей личной жизни.

По словам Кети, чем меньше люди выставляют напоказ то, что происходит внутри отношений, тем больше в этих отношениях на самом деле романтики.

«Он помогает мне со всеми моими видео. Я помогаю ему с его работой, а он мне - с моей. У нас получился очень динамичный дуэт», - отметила певица.

До таинственного возлюбленного Кети была помолвлена с Анзором Одишария, который прославился благодаря программе «Эстонская битва экстрасенсов». Кети и Анзор познакомились на съемках программы в феврале 2019 года, победителем шоу стал Одишария, а одной из ведущих была Уйбомяги.

В конце 2020 года пара обручилась, но отношения между молодыми людьми, живущими в разных странах, не пережили расстояние, и в ноябре 2021 года Кети и Анзор объявили о своем расставании.

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