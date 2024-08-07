ВИДЕО Известный эстонский радиоведущий празднует серебряную годовщину свадьбы : в радости, как и обещали друг другу

Перевод: Влада Лаевалинд

«25 лет в радости, как и обещали друг другу в 1999 году», - пишет радиоведущий Рауно Мяркс в социальных сетях, сообщая, что он и его жена Эвелин празднуют серебряную годовщину свадьбы.

Судя по социальным сетям, похоже, что пара празднует этот знаменательный день на одном из греческих островов.

У Рауно и Эвелин есть три дочери: Миа Мари, Ли Хелеэн и Кейра Изабель.

В апреле этого года пара отметила 31 год совместной жизни. Они познакомились на конкурсе молодых дискотек, организованном Алари Кивисаар в тартуском клубе Rukkilill, когда оба были еще школьниками.

Они поженились 7 августа 1999 года в Тарту.

«Мой фундамент, моя опора, вишенка на торте! Эвелин - моя круглосуточная горячая линия», - поблагодарил Мяркс свою жену в социальных сетях, когда получил титул радиоголос года. «Огромное спасибо за то, что организовывала те супербыстрые завтраки дома, чтобы я мог выпить чашку кофе, когда уже одной ногой на радио».