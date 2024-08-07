Однояйцевые близнецы Бриттани и Бриана всегда мечтали выйти замуж за других однояйцевых близнецов. Их мечта сбылась. Эти две пары выглядят как зеркальное отражение друг друга. Можете ли вы представить, насколько похожи их дети.
ФОТО ⟩ Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов: смотрите, как выглядят их дети, родившиеся в одно время
Перевод: Влада Лаевалинд
Несмотря на то что Бриттани и Бриана уже встречались с неблизнецами, они обе мечтали о том, чтобы иметь отношения с другой парой близнецов. Их мечта сбылась. В интервью USA Today Бриттани сказала: «Для многих пар поиск возлюбленного - это очень важно. У нас уже была вторая половина - в прямом смысле. В прошлом у нас был опыт, когда мужчины, с которыми мы встречались, завидовали нам, потому что мы не называли их своими вторыми половинками. Но теперь, когда у нас есть мужья, мы все четверо понимаем, что между близнецами существует особая связь».
Во время фестиваля близнецов в Твинсбурге, штат Огайо, Бриттани и Бриана вышли замуж за братьев-близнецов Джоша и Джереми Сэйлерс. Двойная свадьба состоялась на необычном мероприятии в месте, где они познакомились годом ранее. Конечно же, они поженились в одно и то же время и, что символично, на берегу озера Твин-Лейк.
Двойная свадьба
На свадьбе близнецов все было в двойном экземпляре. Церемонию проводили священники-близнецы, на свадьбе присутствовали подружки невесты и женихи-близнецы, а Бриттани и Бриана поженились одновременно, в окружении друзей, семьи и других дружных близнецов.
Через два года после свадьбы сестры объявили, что обе беременны. С тех пор четверо живут вместе и ведут совместный бизнес по организации свадеб. В январе 2021 года у Джереми и Брианы родился сын Джакс, а в апреле того же года у Джоша и Бриттани появился сын Джет. Пары, которые во всем едины, воспитывают своих детей так, как будто у них четверо родителей.
«Формально родителями Джета являемся мы с Джошем - я родила Джета. Но на самом деле у Джета четыре биологических родителя, потому что у нас с Брианой общая ДНК, как и у Джоша с Джереми», - объяснила Бриттани свои семейные договоренности.
Сестры также планируют снова забеременеть и родить еще детей.