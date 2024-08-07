ФОТО Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов: смотрите, как выглядят их дети, родившиеся в одно время

Несмотря на то что Бриттани и Бриана уже встречались с неблизнецами, они обе мечтали о том, чтобы иметь отношения с другой парой близнецов. Их мечта сбылась. В интервью USA Today Бриттани сказала: «Для многих пар поиск возлюбленного - это очень важно. У нас уже была вторая половина - в прямом смысле. В прошлом у нас был опыт, когда мужчины, с которыми мы встречались, завидовали нам, потому что мы не называли их своими вторыми половинками. Но теперь, когда у нас есть мужья, мы все четверо понимаем, что между близнецами существует особая связь».