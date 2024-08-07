Кейт Миддлтон «в шутливой» форме сообщила о смене своего имени друзьям: детали

Кейт Миддлтон в свое время в шутливой форме сообщила друзьям о смене своего имени после начала романа с принцем Уильямом. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская объяснила знакомым, что вместо «Кейт» она предпочла бы, чтобы ее знали под более уважительным именем Кэтрин. Писатель Роберт Джобсон раскрыл подробности шутливого электронного письма в своей новой книге «Кэтрин, принцесса Уэльская: биография».

Хотя полное содержание электронного письма остается нераскрытым, жена принца Уильяма отметила, что чувствует, что в ее жизни наступают значительные изменения. Несмотря на серьезность темы, ей удалось сохранить «юмористический» тон в своем электронном письме.

Непонятно, то ли ей не нравилось, когда ее называли «Кейт», то ли это было частью подготовки к ее будущей публичной роли. Впрочем, Джобсон предположил, что принцесса искренне хотела, чтобы ее знали под полным именем.

Это изменение произошло еще в 2008 году, а в 2011 Уэльские поженились. После свадьбы Кейт официально стала Кэтрин, герцогиней Кембриджской, а после смерти королевы Елизаветы II получила титул покойной принцессы Дианы - принцесса Уэльская.

Кроме этого, жене принца Уильяма хотели изменить имя король Карла III и королева Камилла.

Оказалось, что британский монарх и его возлюбленная были недовольны тем, что в королевской семье очень много имен начинаются с буквы «С» («Charles», «Camilla», «Catherine»). Поэтому Карл III и Камилла Паркер-Боулз предлагали жене принца Уильяма вместо своего имени использовать «Katherine». Судя по всему, предложение монарха было отклонено, ведь принцесса Уэльская продолжает пользоваться своим именем.