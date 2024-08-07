Выпить кофе и прогуляться по Старому городу? Или посидеть на Тоомпеа и ощутить себя почти на одном уровне с членами Рийгикогу? Именно такой вопрос был поднят на платформе Reddit, где зародилась активное обсуждение того, куда сходить с девушкой, когда в кармане всего лишь десять евро.
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Жители делятся идеями: какое свидание организовать в Таллинне, когда в кармане всего десять евро
В комментариях под этой темой можно найти множество хороших идей. Однако неизбежно возникает вопрос: действительно ли в наше время, в условиях роста цен, на десять евро можно купить всего два горячих напитка и прогуляться по парку?
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