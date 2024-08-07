Жители делятся идеями: какое свидание организовать в Таллинне, когда в кармане всего десять евро

Выпить кофе и прогуляться по Старому городу? Или посидеть на Тоомпеа и ощутить себя почти на одном уровне с членами Рийгикогу? Именно такой вопрос был поднят на платформе Reddit, где зародилась активное обсуждение того, куда сходить с девушкой, когда в кармане всего лишь десять евро.