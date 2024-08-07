Киноиндустрия поражает своим изобилием фильмов и сериалов. Но это разнообразие порой усложняет поиск чего-то действительно интересного и подходящего под наши вкусы.
ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ⟩ Жители и гости Таллинна поделились своими любимыми фильмами!
Жители и гости Таллинна поделились своими любимыми фильмами и сериалами, которые оказались для них настоящими находками. Смотрите видео!
Артем
Мой любимый фильм «Двадцать один». Он учит не поддаваться азарту и не играть в азартные игры.
Айрин
Мой любимый фильмы - это обе части «Бегущий в лабиринте». Он очень интересный, я пересматриваю его каждый год. Это отличный экшн и триллер, который, я думаю, понравится многим.
Даниэл
В основном, мне нравятся фильмы с ДиКаприо и Скорсезе. С ДиКаприо мне нравится «Остров проклятых» и подобные ему. Там всегда есть какой-то сюжетный поворот. Ты сразу не понимаешь, что случилось и в конце тебе нужно все обдумать, чтобы понять. В этом причина.
Вадим
Я не смотрю ни фильмы, ни серилы и считаю, что это вовсе не интересно.
Айгор
Определенно «C.S.I.: Место преступления Майами». Это остросюжетный детективный сериал. Его очень интересно смотреть.
Криста
«Песочный человек» - мой любимый сериал, несмотря на то, что он старый. Его сняли по работам Нила Геймана. Очень нравится фантастика.
Кендра
Я бы сказала, что «Гадкий я 4». Он мне очень понравился. Такой веселый и забавный.
Виктор
В свое время смотрел американский сериал «Настоящий детектив». Также очень запомнился «Во все тяжкие». Эти сериалы действительно оставили очень яркие воспоминания. Оба сериала хорошо сняты, смотришь их на одном дыхании.
Мадис
Сериал «Красный лес». Это латвийский фильм о партизанах и борьбе за независимость. Он рассказывает о любви, о том, что нужно помогать друг другу и предательстве. А также о том, что людям нужно быть более человечными по отношению друг к другу. Сам я работаю в скорой помощи и я видел множество бед. Сейчас, когда в Украине идет война, людям нужно быть более человечными, готовыми помочь. Сериал как раз об этом.