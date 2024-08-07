ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ Жители и гости Таллинна поделились своими любимыми фильмами!

Жители и гости Таллинна поделились своими любимыми фильмами и сериалами, которые оказались для них настоящими находками. Смотрите видео!

Артем

Мой любимый фильм «Двадцать один». Он учит не поддаваться азарту и не играть в азартные игры.

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Айрин

Мой любимый фильмы - это обе части «Бегущий в лабиринте». Он очень интересный, я пересматриваю его каждый год. Это отличный экшн и триллер, который, я думаю, понравится многим.

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Даниэл

В основном, мне нравятся фильмы с ДиКаприо и Скорсезе. С ДиКаприо мне нравится «Остров проклятых» и подобные ему. Там всегда есть какой-то сюжетный поворот. Ты сразу не понимаешь, что случилось и в конце тебе нужно все обдумать, чтобы понять. В этом причина.

Фото: Скриншот с видео

Вадим

Я не смотрю ни фильмы, ни серилы и считаю, что это вовсе не интересно.

Фото: Скриншот с видео

Айгор

Определенно «C.S.I.: Место преступления Майами». Это остросюжетный детективный сериал. Его очень интересно смотреть.

Фото: Скриншот с видео

Криста

«Песочный человек» - мой любимый сериал, несмотря на то, что он старый. Его сняли по работам Нила Геймана. Очень нравится фантастика.

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Кендра

Я бы сказала, что «Гадкий я 4». Он мне очень понравился. Такой веселый и забавный.

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Виктор

В свое время смотрел американский сериал «Настоящий детектив». Также очень запомнился «Во все тяжкие». Эти сериалы действительно оставили очень яркие воспоминания. Оба сериала хорошо сняты, смотришь их на одном дыхании.

Фото: Скриншот с видео

Мадис

Сериал «Красный лес». Это латвийский фильм о партизанах и борьбе за независимость. Он рассказывает о любви, о том, что нужно помогать друг другу и предательстве. А также о том, что людям нужно быть более человечными по отношению друг к другу. Сам я работаю в скорой помощи и я видел множество бед. Сейчас, когда в Украине идет война, людям нужно быть более человечными, готовыми помочь. Сериал как раз об этом.

Фото: Скриншот с видео