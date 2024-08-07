Сына кронпринцессы Норвегии арестовали на 30 часов: что случилось

27-летний Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, был арестован и провел в отделении полиции более 30 часов после инцидента в Фрогнере (Осло), сообщает Hello. По предварительной информации, молодой человек напал на 20-летнюю девушку «психологически и физически».

Пострадавшая оказалась в больнице, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Сейчас ее состояние стабилизировалось, и ее выписали. Мариуса же поместили в одиночную камеру.

Как известно, он проживает со своей 50-летней матерью в ее официальной резиденции Скаугум в Аскере, недалеко от Осло. Отцом первенца кронпринцессы является осужденный преступник Мортен Борг. Мариус не претендует на норвежский престол и ушел из общественной жизни в 2017 году, чтобы продолжить учебу в США. Его данные были удалены с официальной страницы королевской семьи в Интернете.

О своем сыне кронпринцесса Метте-Марит говорила, что родила его в 23 года, и он стал ее величайшим подарком.

«У Мариуса всегда была роль, которую трудно было определить в общественной сфере. Он был и будет исключительно важной частью нашей семьи. Мариус стал символом необычного выбора, который мы сделали, когда поженились, в то же время он не будет нести публичных обязанностей, как его братья и сестры. Он не должен играть публичную роль и не является публичной фигурой», - говорила она, когда ее сыну было 20 лет.