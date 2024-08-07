В редакцию портала Limon.ee обратилась озадаченная читательница, которая уже не первый месяц оббегает все продуктовые магазины Таллинна в поисках определенного мороженого марки Premia. Но каждый раз, как женщина оказывается у холодильника с мороженым, желанного арбузного сорбета там нет.
НЕУЛОВИМЫЙ ДЕСЕРТ ⟩ Жительница Таллинна в недоумении: «Где же все-таки можно его купить?»
«На сайте Premia в ассортименте представлен арбузный сорбет, но ни в одном продуктовом магазине Таллинна мне так и не удалось его найти! Где же все-таки можно купить и попробовать это мороженое?» - задается вопросом обеспокоенная читательница.
Разочарование женщины можно понять, ведь на дворе лето и в такую теплую погоду наслаждаться мороженым, да еще и со вкусом арбуза - то, что доктор прописал.
Проведя небольшое «расследование», выяснилось, что найти арбузный сорбет марки Premia в Эстонии, действительно, не так-то просто. И хотя поиск в Интернете сразу же выдает ссылку на продуктовый магазин Rimi, возле нужного товара загорается кнопка «Недоступно».
Еще в поисковике высвечивается вариант заказать мороженое через доставку Wolt из продуктового магазина Stockmann. Но вдруг и там его на самом деле нет, и после совершения заказа покупателю придет уведомление, что товар закончился, а деньги за него быстренько вернутся на счет?
Чтобы долго не гадать - где же все-таки можно найти арбузный сорбет от Premia; настолько ли он популярен, что его сразу же раскупают или это мороженое все-таки сняли с продажи, но тогда почему - мы связались с производителем мороженого Premia.
Premia: «Это обычное дело»
Директор по производству Хели Сепп рассказала, что их арбузный сорбет появился в продаже в 2022 году, но на сегодняшний день большинство торговых сетей исключили этот сорбет из своего ассортимента и больше не заказывают его со склада Premia.
«Несколько магазинов, в том числе Stockmann, недавно заказывали арбузный сорбет, поэтому только там продукт еще может быть в наличии», - добавила она.
Хели Сепп объяснила, что ассортимент мороженого Premia постоянно меняется: каждый год появляются новые товары, а какая-то продукция - которая не пользуются спросом у потребителей или продажи которой остаются незначительными - уходит с рынка. «Это обычное дело, когда и производители, и розничные торговцы постоянно меняют ассортимент своей продукции», - поясняет директор по производству Premia.
«У Premia богатый ассортимент, и наша цель - предложить потребителям продукты, которые придутся им по вкусу. Мы также предлагаем апельсиново-лимонный, клубничный, манговый и вишневый сорбеты. Новинка этой весны от Premia - освежающий вишневый сорбет - нашла огромное количество поклонников. Мы получили множество положительных отзывов относительно вкуса этого сорбета», - рекомендует она обратить внимание и на другие их продукты.