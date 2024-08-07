НЕУЛОВИМЫЙ ДЕСЕРТ Жительница Таллинна в недоумении: «Где же все-таки можно его купить?»

«На сайте Premia в ассортименте представлен арбузный сорбет, но ни в одном продуктовом магазине Таллинна мне так и не удалось его найти! Где же все-таки можно купить и попробовать это мороженое?» - задается вопросом обеспокоенная читательница.

Разочарование женщины можно понять, ведь на дворе лето и в такую теплую погоду наслаждаться мороженым, да еще и со вкусом арбуза - то, что доктор прописал.

Проведя небольшое «расследование», выяснилось, что найти арбузный сорбет марки Premia в Эстонии, действительно, не так-то просто. И хотя поиск в Интернете сразу же выдает ссылку на продуктовый магазин Rimi, возле нужного товара загорается кнопка «Недоступно».

Еще в поисковике высвечивается вариант заказать мороженое через доставку Wolt из продуктового магазина Stockmann. Но вдруг и там его на самом деле нет, и после совершения заказа покупателю придет уведомление, что товар закончился, а деньги за него быстренько вернутся на счет?

Чтобы долго не гадать - где же все-таки можно найти арбузный сорбет от Premia; настолько ли он популярен, что его сразу же раскупают или это мороженое все-таки сняли с продажи, но тогда почему - мы связались с производителем мороженого Premia.

Арбузный сорбет на сайте производителя мороженого Premia. Фото: Kuvatõmmis/premia.ee

Premia: «Это обычное дело»