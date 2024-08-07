«Серийный прелюбодей, расист»: дочь Илона Маска вывела отца на чистую воду

Транс-дочь Илона Маска, Вивиан Дженна Уилсон, вспоминает предполагаемое грязное прошлое своего отца в отместку за нападки, которые он на нее совершил из-за ее гендерной идентичности.

«Ты не семьянин, ты серийный прелюбодей, который не перестанет лгать о своих собственных детях», - написала 20-летняя девушка через Threads Monday, ссылаясь на многочисленные скандалы с изменами своего отца.

Как пишет Page Six, у 53-летнего Маска 12 детей от трех разных женщин, включая близнецов Уилсона, Гриффина, которого основатель X делит с первой женой Джастин Уилсон.

Его также обвинили в романах с Эмбер Херд и бывшей женой соучредителя Google Сергея Брина Николь Шанахан, что он отрицал.

Затем Вивиан продолжила горячее послание своему отцу: «Ты не христианин, насколько мне известно, ты никогда не ступал в церковь».

Затем она намекнула, что Маск - расист, утверждая: «Ты называл арабский язык "языком врага", когда мне было 6 лет, на тебя несколько раз подавали в суд за дискриминацию».

Вивиан продолжала критиковать основателя SpaceX, утверждая, что он «не спасает планету», потому что ему якобы «наплевать на изменение климата».

В заключение она сказала: «Ты в одиночку разочаровал меня тем, насколько доверчивы мы как вид, потому что почему-то люди продолжают верить тебе по причинам, которые продолжают ускользать от меня».

Резкий пост Вивиан появился после того, как Маск заявил, что ее «убил вирус пробуждающегося разума», когда она решила сделать операцию по смене пола.