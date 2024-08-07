Каждая женщина хоть раз в жизни шла домой, крепко сжимая в руке ключи и тревожные посматривая через плечо. Каждой также знакома холодная дрожь, возникающая, когда кто-то идет сзади слишком близко. Именно поэтому история Зары Алеены, изнасилованной и убитой всего в нескольких минутах ходьбы от своего дома, так шокирует - каждая женщина может легко представить себя на ее месте.
Перевод: Влада Лаевалинд
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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