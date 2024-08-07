Каждая женщина хоть раз в жизни шла домой, крепко сжимая в руке ключи и тревожные посматривая через плечо. Каждой также знакома холодная дрожь, возникающая, когда кто-то идет сзади слишком близко. Именно поэтому история Зары Алеены, изнасилованной и убитой всего в нескольких минутах ходьбы от своего дома, так шокирует - каждая женщина может легко представить себя на ее месте.

Зара родилась 9 декабря 1986 года, она выросла в большой любящей семье в Лондоне. В возрасте пяти лет Зара объявила, что будет юристом - так и случилось. Однако во время учебы не обошлось без проблем, так как Зара внезапно оказалась вынуждена ухаживать и за матерью, и за бабушкой. У нее была комната в каждом из их домов, и поэтому почти каждый день она ходила пешком между домами матери и бабушки, которые находились примерно в получасе ходьбы друг от друга.