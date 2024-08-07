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ОСТАНОВКА ИЛИ ПАРКОВКА? Слова контролера потрясли жителя Тарту, обедавшего на стоянке. EuroPark: мы стараемся не конфликтовать

Кетлин Крузе
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Парковка Europark.
Парковка Europark. Фото: Mihkel Maripuu

«Я спросил, можно ли мне доесть? Мне ответили, что нужно заплатить», - говорит житель Тарту, описывая случай, в результате которого он получил штраф от парковочного контролера за то, что остановился поесть на парковке EuroPark.

Перевод: Елизавета Лынник

«Злая тетя-контролер подошла ко мне и выгнала с парковки, сказав, что даже останавливаться без оплаты нельзя», - пожаловался несколько дней назад житель Тарту в группе Märgatud Tartus в Facebook, рассказывая о парковке у автовокзала и McDonald's.

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