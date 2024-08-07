«Я спросил, можно ли мне доесть? Мне ответили, что нужно заплатить», - говорит житель Тарту, описывая случай, в результате которого он получил штраф от парковочного контролера за то, что остановился поесть на парковке EuroPark.
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ОСТАНОВКА ИЛИ ПАРКОВКА? ⟩ Слова контролера потрясли жителя Тарту, обедавшего на стоянке. EuroPark: мы стараемся не конфликтовать
Перевод: Елизавета Лынник
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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