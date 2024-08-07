Принц Гарри может вернуться в Лондон: при каком условии

Принц Гарри рассматривает возможность вернуться в Великобританию, чтобы посетить похороны своего дяди Роберта Феллоуза, но только «если это не вызовет лишней драмы».

Сообщается, что герцог Сассекский общался со своей тетей и двоюродными братьями, а также братом своей покойной матери Дианы, Чарльзом Спенсером, после смерти дяди. Феллоуз - муж сестры принцессы Дианы, Джейн.

Он некоторое время был личным секретарем покойной королевы Елизаветы II. Лорд умер по неизвестным причинам 29 июля 2024 года. Ему было 82 года.

Точно неизвестно, будет ли Гарри посещать мемориальную службу в Англии.

«В обычное время было бы невозможно представить, чтобы Гарри не было рядом, чтобы поддержать Джейн. Конечно, он хотел бы быть там. Это будет огромное собрание клана Спенсеров», - рассказал друг Гарри.

«Но сейчас не обычные времена, и вполне возможно, что все считают, что присутствие Гарри создаст слишком много драмы. Для него будет очень грустно, если он не сможет это сделать», - добавил инсайдер.

Принц Уильям и принц Гарри всегда были в хороших отношениях с сестрами и братом своей покойной матери. Поэтому с высокой вероятностью герцог Сассекский посетит мемориальную службу по Феллоузу.

Последний раз Гарри был в Великобритании в начале мая 2024 года, когда праздновал там 10-ю годовщину Игр Непокоренных. Они с Меган Маркл живут в Калифорнии, довольно редко посещая Европу.