Блейк Лайвли надела архивное платье Бритни Спирс 2002 года на премьеру фильма

Мать четверых детей и звезда «Сплетницы» отметила, что для нее стало честью выйти на красную дорожку в платье, в котором Спирс появилась на показе Versace в Милане в октябре 2002 года. Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс поддержал супругу и позировал рядом с ней в костюме оливкового оттенка.

Блейк также выложила снимок Бритни в этом платье в своем Instagram и назвала ее королевой. «Сегодняшнее настроение: королева, которая заставила нас всех блистать, писать и делиться своими историями», - написала Блейк. «Бритни, у всех нас, миллениалов, есть история о моменте или годах, когда ты заставила нас сиять и внушать благоговение силой, радостью и огромным трудом. Спасибо за твой пример и вклад в то, чтобы женщины рассказывали свои истории. С нетерпением жду твоего байопика и всего, что ждет тебя впереди».