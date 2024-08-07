Блейк Лайвли вышла в свет в знаменитом платье Versace «Butterfly Dress», которое надевала Бритни Спирс 22 года назад. 36-летняя актриса появилась в нем на премьере своего нового фильма «Всё закончится на нас» в Нью-Йорке.
Блейк Лайвли надела архивное платье Бритни Спирс 2002 года на премьеру фильма
Мать четверых детей и звезда «Сплетницы» отметила, что для нее стало честью выйти на красную дорожку в платье, в котором Спирс появилась на показе Versace в Милане в октябре 2002 года. Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс поддержал супругу и позировал рядом с ней в костюме оливкового оттенка.
Блейк также выложила снимок Бритни в этом платье в своем Instagram и назвала ее королевой. «Сегодняшнее настроение: королева, которая заставила нас всех блистать, писать и делиться своими историями», - написала Блейк. «Бритни, у всех нас, миллениалов, есть история о моменте или годах, когда ты заставила нас сиять и внушать благоговение силой, радостью и огромным трудом. Спасибо за твой пример и вклад в то, чтобы женщины рассказывали свои истории. С нетерпением жду твоего байопика и всего, что ждет тебя впереди».
Ранее стало известно, что о поп-звезде нулевых снимут биографический фильм, а на роль главной героини, по слухам, рассматриваются Милли Бобби Браун, Сидни Суини и Сабрина Карпентер.