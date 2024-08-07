София Ротару уже давно не дает концерты и в целом ведет закрытый образ жизни. Поклонники «хуторянки» из разных стран искренне верят в то, что однажды она вновь выйдет на сцену и споет свои легендарные хиты. 7 августа Софии Михайловне исполняется 77 лет. Чем артистка занимается теперь и как проводит свои будни вне творчества?
Вилла в Италии, лечение в Германии и поклонники в Дубае: где сейчас София Ротару
Где живет сейчас
О том, где именно на данный момент находится София Ротару, ходили разные слухи. Одни утверждали, что артистка осталась в родной Украине, другие указывали на то, что она уехала в Соединенные Штаты. Оказалось, что какое-то время назад Ротару перебралась в Европу.
Артистка продала недвижимость в России и купила роскошную виллу в Италии. Теперь в распоряжении семьи исполнительницы недвижимость на Сардинии, прямо на берегу моря. Кроме того, Ротару купила личную яхту.
«Единственное, что могу сказать, что она здорова, с ней все хорошо, находится в безопасном месте, больше я не буду ничего комментировать», - рассказывала сестра звезды Аурика.
Здоровье
Еще в 2021 году Ротару сильно обеспокоила поклонников состоянием своего здоровья. В разгар одного из концертов у артистки начался настолько сильный тремор, что она едва могла удержать микрофон. Говорили, что симптомы Софии Михайловны похожи на болезнь Паркинсона.
Официального подтверждения этому так и не нашлось, а разговоры о плохом самочувствии певицы вновь всплыли в конце 2023 года, когда она отправилась в немецкую клинику. Бывший директор Ротару Сергей Лавров рассказал, что артистка действительно приезжала в Германию, однако ее визит к местным докторам ограничился профилактическими процедурами.
«Она в Германии была. Выезжала на процедуры. Переживать не стоит: у нее всё нормально со здоровьем. В Германию она выезжает ежегодно, делает процедуры для профилактики. София Михайловна находится в прекрасной форме», - заверил Лавров.
Будут ли концерты
Сергей Лавров рассказывал, что артистка относится к тому типу звезд, которые ни за какие миллионы не будут выступать, если сами того не захотят.
«Ротару, надо отдать ей должное, никогда не велась на деньги. Она очень принципиальный человек. В отличие от других артистов, ее невозможно было удивить деньгами. Соответственно, сколько бы ей сейчас ни предлагали, - она откажется», - отметил продюсер.
Кроме того, сейчас Ротару не ведет концертную деятельность в принципе. Известно, что иной раз певице предлагают сотни тысяч евро за концерт, однако она не соглашается ни на какие условия.
«Ей порой и по 100-150 тысяч евро предлагают за выступления в Дубае. Но Ротару отказывается. Почти весь ее коллектив остался в Киеве, музыканты у нее призывного возраста и не могут по новым украинским законам выехать за границу. Да и за деньгами артистка сейчас не гонится...» - рассказывал источник из окружения певицы.