Вилла в Италии, лечение в Германии и поклонники в Дубае: где сейчас София Ротару

Где живет сейчас

О том, где именно на данный момент находится София Ротару, ходили разные слухи. Одни утверждали, что артистка осталась в родной Украине, другие указывали на то, что она уехала в Соединенные Штаты. Оказалось, что какое-то время назад Ротару перебралась в Европу.

Артистка продала недвижимость в России и купила роскошную виллу в Италии. Теперь в распоряжении семьи исполнительницы недвижимость на Сардинии, прямо на берегу моря. Кроме того, Ротару купила личную яхту.

«Единственное, что могу сказать, что она здорова, с ней все хорошо, находится в безопасном месте, больше я не буду ничего комментировать», - рассказывала сестра звезды Аурика.

Здоровье

Еще в 2021 году Ротару сильно обеспокоила поклонников состоянием своего здоровья. В разгар одного из концертов у артистки начался настолько сильный тремор, что она едва могла удержать микрофон. Говорили, что симптомы Софии Михайловны похожи на болезнь Паркинсона.

Официального подтверждения этому так и не нашлось, а разговоры о плохом самочувствии певицы вновь всплыли в конце 2023 года, когда она отправилась в немецкую клинику. Бывший директор Ротару Сергей Лавров рассказал, что артистка действительно приезжала в Германию, однако ее визит к местным докторам ограничился профилактическими процедурами.