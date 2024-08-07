Первый «Мистер Латвия» узаконил свои отношения с возлюбленным

Торжественное событие произошло 11 июля. «Мы зарегистрировались у нотариуса в Риге, на улице Лачплеша. Но масштабно праздновать будем только в 2025 году. Возможности шумно отметить на тот момент у нас не было, потому что я готовился к операции - замене тазобедренного сустава. Так как мой муж Виктор работает в медицинской сфере, с его помощью надеюсь быстро восстановиться после операции и снова начать ходить.

В следующем году, когда проблем с ногой больше не будет, мы сможем отпраздновать это событие в Курземе в середине лета в кругу семью, друзей и знакомых. Мероприятие уже получило название Yellow party. Мы объявили, что стиль одежды - желтый, чтобы все были позитивными и солнечными», - говорит Соловьев.

Пара планирует и смену фамилий.

В 1995 году Вилнис Соловьев из Лиепаи выиграл первый мужской конкурс красоты «Мистер Латвия».

После победы в конкурсе Вилнис попробовал свои силы в разных сферах - живя в Америке, он танцевал и работал в кафе, переехав в Австралию, присоединился к агентству талантов MCTV, где прошел кастинг и участвовал в различных кинопроектах. Сейчас он работает в аэропорту Риги.