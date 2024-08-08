Сегодня стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Именно она подсказывает, как добиться цели и сделать то, что прежде казалось невозможным.
ГОРОСКОП НА 8 АВГУСТА ⟩ Стрельцов ждет вдохновляющий день, а Весам не стоит планировать важные разговоры
Самые внимательные сделают какие-то важные открытия, заметят детали, которые помогут принять правильные решения. День подходит для учебы, особенно для того, чтобы готовиться к экзаменам или сдавать их. Удачно пройдут и важные деловые переговоры, если вы серьезно к ним подготовитесь, не станете рассчитывать на везение. Приятные и полезные знакомства возможны там, где собираются люди, имеющие схожие интересы.
Овен
Легко строить планы, приятно думать о будущем. Однако текущие дела тоже требуют внимания; не забывайте о них. Не исключено, что придется вернуться к старым проблемам, и решение их найдется не сразу. Первая половина дня может быть довольно хлопотной, вторая же позволит расслабиться. Вечер - отличное время для разговоров. Можно вести их с давними друзьями и другими близкими людьми, но и общение с новыми знакомыми оказывается приятным и идет на пользу. Вероятны неожиданные интересные предложения. На них можно соглашаться без долгих раздумий: жалеть об этом вы не будете.
Телец
Терпение и настойчивость вам сегодня очень пригодятся. Они одинаково важны и в серьезных делах, и в мелочах. Завершить дела, начатые раньше, оказывается сложнее, чем вы думали. Но в самые трудные моменты на помощь приходят друзья и другие близкие по духу люди. Стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Не стоит спешить с покупками, особенно если речь идет не о полезных вещах, а о каких-то милых мелочах. Прежде, чем обсуждать с кем-то финансовые вопросы, убедитесь, что этому человеку можно доверять.
Близнецы
Отличный день. Вы успеете сделать массу полезных вещей, даже если не будете особенно торопиться. Звезды на вашей стороне, многое складывается удачно. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы решить какие-то важные вопросы, касающиеся не только вас, но и ваших близких. Вторая половина дня – подходящее время для спокойного отдыха и общения с самыми близкими. Можно вместе обсудить неоднозначные ситуации прошлого, положив конец обидам, омрачавшим отношения. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Рак
Начало дня может сложиться довольно неудачным. Чувствительные, ранимые представители знака переживают из-за пустяков, любое замечание принимают близко к сердцу. Порой кажется, что все ополчились против вас, и нет никого, кто мог бы помочь и поддержать. К счастью, вторая половина дня будет совсем другой. Эмоциональный фон стабилизируется, настроение улучшается, жизнь становится заметно проще. Вечер – отличное время для общения. Вы сможете о многом поговорить со старыми знакомыми, быстро поладите с новыми. Вероятны подарки и небольшие денежные поступления.
Лев
Сохранять спокойствие нелегко: эмоциональный фон нестабилен, любой пустяк может выбить вас из колеи. Отдохните; небольшая пауза вам точно не повредит. Подумайте, какие дела можно отложить на потом или поручить кому-нибудь другому. Старайтесь проводить больше времени с людьми, которые близки вам по духу, готовы дать отличные совет или предложить что-нибудь необычное. Прогулки по живописным местам, поездки, интересные несложные занятия вдохновляют вас, помогают настроиться на позитивный лад и подготовиться к новой неделе.
Дева
Благоприятный день для общения. Не стесняйтесь рассказывать о себе. Многим действительно интересно, как у вас дела, чем вы планируете заняться и чего хотите добиться. Хорошо принимать гостей, устраивать домашние праздники, придумывать какие-то развлечения для близких. Вероятны неожиданные предложения. Часто их делают старые знакомые, и тут можно соглашаться без долгих раздумий, даже если речь идет о новом для вас деле. В остальных случаях с ответом лучше не спешить. Нужно изучать ситуацию, а уж потом решать, что делать.
Весы
На этот день лучше не планировать важные разговоры. Если перенести их никак нельзя, запаситесь терпением и старайтесь вести себя максимально дипломатично. Не поддавайтесь на провокации, не реагируйте на язвительные замечания, сохраняйте хотя бы видимость спокойствия. Многие полезные дела сегодня даются проще, чем обычно. Даже с чем-то совершенно новым удается справиться быстро, и остается достаточно времени для отдыха, ни к чему не обязывающего общения с приятными людьми.
Скорпион
Утром сложно будет сосредоточиться на чем-то одном. Это время подходит для мелких дел, с которыми вы можете справляться, почти не задумываясь. Не исключены неожиданные встречи. Они поднимают настроение. Особенно радует общение с друзьями детства и юности. Вторая половина дня проходит гораздо плодотворнее. В это время можно решать несколько вопросов сразу, не боясь что-то забыть или перепутать. Возможны денежные поступления, которые позволят сделать необязательные, но очень приятные покупки. Вы безошибочно выбираете отличные подарки для тех, кто вам дорог.
Стрелец
Вдохновляющий день. Возможно, он не принесет кардинальных перемен к лучшему и важных побед. Но события его помогут настроиться на позитивный лад, поверить в себя и понять: пришло время действовать. Инициативу можно проявлять во всех сферах жизни. Обязательно найдутся люди, готовые поддержать вас. Поднимут настроения известия, полученные от старых знакомых, и новости, касающиеся кого-то из близких. Не исключены неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Любые домашние мероприятия – праздники, импровизированные вечеринки – проходят хорошо.
Козерог
Начало дня отлично подходит для важных и сложных дел. Едва ли на пути возникнут непреодолимые преграды. Часто вы справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим, и многие хотят чему-то у вас поучиться. Легко завязываются знакомства. Вы нравитесь людям, они охотно идут на контакт. Вторая половина дня - время заняться тем, что вы долго откладывали на потом. С такими делами удается разобраться быстро, и они не кажутся особенно утомительными. Часто близкие предлагают помощь, и на них можно положиться во всем.
Водолей
В начале дня возможны напряженные моменты. Иногда что-то идет не так, но чаще дело лишь в том, что вы остро реагируете на пустяки, все принимаете близко к сердцу. Это не лучшее время для важных решений или занятий, требующих аккуратности и максимальной концентрации внимания. Полезно будет отдохнуть, сменить обстановку, немного развеяться. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, приносит много приятных моментов, вдохновляет. Для многих Водолеев она будет связана с важными открытиями, хорошими новостями и новыми возможностями.
Рыбы
Довольно трудно, но очень важно сегодня ни с кем не поссориться. Тут придется потрудиться, особенно в первой половине дня: вы чаще обычного сердитесь, легко поддаетесь на провокации, ни с кем не хотите соглашаться. Иногда выручает чувство юмора, вам удается разрядить обстановку. Не стоит обсуждать серьезные вопросы, особенно если из-за них прежде уже возникали разногласия. День благоприятен для творчества, а также любых занятий, позволяющих отвлечься от рутины. Когда вы приступаете к чему-то новому, вас посещает вдохновение.