ГОРОСКОП НА 8 АВГУСТА Стрельцов ждет вдохновляющий день, а Весам не стоит планировать важные разговоры

Стрелец

Вдохновляющий день. Возможно, он не принесет кардинальных перемен к лучшему и важных побед. Но события его помогут настроиться на позитивный лад, поверить в себя и понять: пришло время действовать. Инициативу можно проявлять во всех сферах жизни. Обязательно найдутся люди, готовые поддержать вас. Поднимут настроения известия, полученные от старых знакомых, и новости, касающиеся кого-то из близких. Не исключены неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Любые домашние мероприятия – праздники, импровизированные вечеринки – проходят хорошо.

Козерог

Начало дня отлично подходит для важных и сложных дел. Едва ли на пути возникнут непреодолимые преграды. Часто вы справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим, и многие хотят чему-то у вас поучиться. Легко завязываются знакомства. Вы нравитесь людям, они охотно идут на контакт. Вторая половина дня - время заняться тем, что вы долго откладывали на потом. С такими делами удается разобраться быстро, и они не кажутся особенно утомительными. Часто близкие предлагают помощь, и на них можно положиться во всем.

Водолей

В начале дня возможны напряженные моменты. Иногда что-то идет не так, но чаще дело лишь в том, что вы остро реагируете на пустяки, все принимаете близко к сердцу. Это не лучшее время для важных решений или занятий, требующих аккуратности и максимальной концентрации внимания. Полезно будет отдохнуть, сменить обстановку, немного развеяться. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, приносит много приятных моментов, вдохновляет. Для многих Водолеев она будет связана с важными открытиями, хорошими новостями и новыми возможностями.

Рыбы

Довольно трудно, но очень важно сегодня ни с кем не поссориться. Тут придется потрудиться, особенно в первой половине дня: вы чаще обычного сердитесь, легко поддаетесь на провокации, ни с кем не хотите соглашаться. Иногда выручает чувство юмора, вам удается разрядить обстановку. Не стоит обсуждать серьезные вопросы, особенно если из-за них прежде уже возникали разногласия. День благоприятен для творчества, а также любых занятий, позволяющих отвлечься от рутины. Когда вы приступаете к чему-то новому, вас посещает вдохновение.