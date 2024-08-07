МИЛОЕ ФОТО Инспектор Мигалка: в Ида-Харьюском отделении полиции появился новый член команды

«Сотруднику Ида-Харьюского отделения полиции удалось завести себе хомяка во время визита домой. Теперь хомяк - новый ценный член команды», - пишут под милой фотографией, опубликованной в социальных сетях. Хомяка назвали Вилкур (в переводе с эстонского - мигалка - прим. ред.)!