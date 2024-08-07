Ида-Харьюское отделение полиции поделилось в Facebook милым снимком хомячка! Он стал новым членом команды стражей порядка.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Инспектор Мигалка: в Ида-Харьюском отделении полиции появился новый член команды
«Сотруднику Ида-Харьюского отделения полиции удалось завести себе хомяка во время визита домой. Теперь хомяк - новый ценный член команды», - пишут под милой фотографией, опубликованной в социальных сетях. Хомяка назвали Вилкур (в переводе с эстонского - мигалка - прим. ред.)!
Очаровательный снимок растопил сердца пользователей Сети. «Какой милый... Инспектор Вилкур», - шутит один. «Такой милый дружочек и чудная кличка», - добавляет другой. «Самая милая новость!»
В комментариях кто-то спрашивает, зачем полицейские взяли собе хомяка. «Для благополучия животного», - отвечают стражи порядка.
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