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В дом Тома Хэнкса в Лос-Анджелесе ворвались бандиты

Limon.ee
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Фото: MARIO ANZUONI

Звезда Голливуда вместе со своей супругой стал жертвой ограбления.

В дом американского актера Тома Хэнкса, что расположен в Лос-Анджелесе, ворвались бандиты.

Отмечается, что звезда Голливуда вместе со своей женой Ритой Уилсон стал жертвой ограбления. Грабители ворвались в поместье супругов посреди белого дня, попав в дом благодаря разбитому окну. Хоть и сработала сигнализация, однако это не помешало ворам. К счастью, злоумышленники очистили только гостевой домик пары, а до основного добраться не успели. 

Пока что неизвестно, что именно исчезло у Тома Хэнкса и на какую сумму он понес потери. Артисту с женой еще предстоит тщательно проверить вещи.

Пока что полиция никого не арестовала, а продолжает расследовать преступление. Однако у правоохранителей есть предположение, что это дело рук одной из местных банд, которые орудуют в том районе и обворовывают дома. 

Также известно, что Том Хэнкс и его жена не были целями злоумышленников, ведь они не были дома, а проводили время за городом.

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