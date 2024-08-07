Принцесса Анна беспокоится за будущее принцессы Шарлотты: в чем причина

Принцесса Анна переживает за будущее принцессы Шарлотты, поэтому старается давать ей полезные советы.

И единственная дочь королевы Елизаветы II, и наследница Кейт Миддлтон и принца Уильяма выросли «запасными». Их старший брат был наследником престола. В случае с Анной речь о короле Карле III, а перед Шарлоттой идет принц Джордж.

«Они все время говорят обо всем и о чем угодно, о женском футболе, парусном спорте, лошадях, балете, моде, манерах... По сути, она защищает Шарлотту от глупостей, чтобы она стала идеальной принцессой и резервной королевой», - рассказывает инсайдер.

Кроме того, Анна, которая носит уникальный титул Королевской принцессы, пытается убедиться, что принцесса Шарлотта и принц Джордж не станут такими соперниками, как Уильям и Гарри, который прямо называл себя запасным.

Принц Уильям и онкобольная Кейт Миддлтон в восторге от стараний принцессы Анны.

«Они не могли представить себе лучшего примера для подражания, чем Анна, которая известна своей трудовой этикой и неприступной поддержкой короля. Она не ошибается, но ее мнение не только слышат, но и уважают», - рассказал источник.

Младшая сестра короля Карла III - самая трудолюбивая королевская особа. Особенно сейчас, когда британский монарх и принцесса Уэльская лечатся от онкологии, она берет на себя еще больше публичных обязанностей.

Королевская принцесса - это титул, который монарх дает своей старшей дочери. Одновременно может быть только одна Королевская принцесса. Поэтому, вероятно, впоследствии Шарлотта будет носить этот титул.