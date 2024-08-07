Всего пять недель: у звезды социальных сетей умерла дочь

Дэвид Аллен поделился печальной новостью в Instagram и TikTok в воскресенье, 4 августа.

Пост в Instagram он начал с рассказа о том, как его самый первый пост в социальных сетях принес ему множество возможностей. «Я встретил много интересных людей и знаменитостей. Я участвовал в шоу, интервью и других подобных мероприятиях. Это было очень приятно,» - сказал он. Однако продолжил он новостью о смерти своей дочери, сообщает The People.

«Самое классное, что я когда-либо делал, это то, что мы с моей женой стали родителями», - сказал он. «Неделю назад, в полночь, моя дочь умерла в возрасте пять недель».

Лили родилась 21 июня. Она умерла 27 июля. Аллен не раскрыл причину смерти ребенка.

«Я пролил все слезы, что только мог. Это не просто», - сказал Аллен. «Я не желаю этого никому. Я даже не знаю, что сказать».

Аллен объяснил, что он ждал неделю, чтобы сказать об этом, потому что просто не знал, как это сделать. «На самом деле, я не знаю, что еще сказать. Я просто хочу это озвучить», - добавил он.

«Просто обнимите своих детей, и за меня тоже», - завершил он видео.