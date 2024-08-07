Ошибку Карела Тильга в прыжках с шестом отметил и рэпер Snoop Dogg, который также является лицом промокампании Олимпийских игр .
ВИДЕО ⟩ Рэпер Snoop Dogg высмеял эстонского десятиборца
На Олимпийских играх в Париже десятиборец Карел Тильга, занявший 11-е место, пережил неприятный момент во время прыжков с шестом. Он приземлился на дорожку, а не на мат. Видео за несколько дней набрало десятки миллионов просмотров.
Видео поделился и американский рэпер Snoop Dogg, у которого в Instagram более 88 миллионов подписчиков.
«Мужчина солгал в своей олимпийской анкете», - написал рэпер под видео, дав понять, что инцидент его сильно развеселил.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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