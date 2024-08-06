В Таллинне автомобиль сбил человека на электросамокате

Перевод: Елизавета Лынник

«У BMW разбита лобовуха», - написал очевидец в Facebook-группе EZ-дуны! под фото, где указано, что авария произошла на улице Эхитаяте-теэ по направлению к улице Кадака.

В другом посте в той же группе написано, что обе полосы движения закрыты, на месте происшествия находятся скорая помощь и полиция.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщает, что полиция получила сообщение в 18:36, что в Мустамяэ на улице Эхитаяте-теэ водитель автомобиля BMW сбил 22-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу на арендованном электрическом самокате.

«Скорая помощь доставила женщину в больницу. Водитель, 34-летний мужчина, был трезв и не пострадал. Точные обстоятельства происшествия выясняются», - заявила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.