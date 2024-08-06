«Он унизил ее»: Дженнифер Лопес разозлилась на Бена Аффлека

Американская певица Дженнифер Лопес «разъярена» и «унижена» из-за разрыва с оскароносным Беном Аффлеком.

Оказалось, что Аффлек специально откладывает подачу документов на развод, чтобы избавить Джей Ло от еще большего смущения.

«Она в ярости. Он унизил ее», - рассказывает инсайдер, добавив, что именно Бен инициировал примирение в 2021 году.

Тогда пара возобновила свои отношения после того, как Дженнифер Лопес разошлась со своим бывшим женихом Алексом Родригесом в апреле 2021 года. В начале 2000-х Джей Ло и Аффлек уже встречались и даже почти поженились.

«Он унизил ее, потому что она сделала большую ставку, что он любовь всей ее жизни. Два года назад у них было две свадьбы. Это какой-то рекорд, они же не маленькие дети», - добавил источник.

В июле 2022 года пара отгуляла свадьбу в Лас-Вегасе, а в следующем месяце организовала еще одну церемонию в доме актера в штате Джорджия.

В частности, Лопес расстроена, что в это вовлечены дети пары от предыдущих отношений. Джей Ло родила сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони. А Бен Аффлек трижды стал отцом в союзе с Дженнифер Гарнер - Вайолет, Серафина (Финн) и Самюэль.

«В этом замешаны пятеро детей. Она знала, что они собираются смешать семьи. Она не полностью признала, что все закончилось», - рассказывает инсайдер.

Несмотря на то, что знаменитости до сих пор официально не комментируют свой вероятный разрыв, ряд СМИ сообщили о приближении официального развода.

«Они завершили с ней документы на развод месяц назад, но ждут подходящего времени», - говорил инсайдер.