Меган и Гарри покинули Великобританию в 2020 году и со своими двумя детьми сейчас живет в Калифорнии. Пара представили новый проект, который будет помогать подросткам, подвергшимся буллингу.
Эксперт по языку тела оценила поведение Меган Маркл во время последнего интервью
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализирована недавнее совместное интервью Меган Маркл и принца Гарри для CBS Sunday Morning. Она назвала три ключевых знака, которые показали, что герцогиня Сассекская чувствует на самом деле, сообщает Мirror.
Меган Маркл и принц Гарри представили проект The Parents Network, который поддерживает семьи, потерявшие детей из-за самоубийства после случаев онлайн-травли. По мнению эксперта, во время беседы с ведущей Джейн Поли Меган, казалось, искала «поддержки» принца Гарри. Эмоции были ощутимы на протяжении всего разговора, и Меган время от времени «обращалась к мужу за утешением».
«Когда Меган рассказывает свою историю о суицидальных мыслях, она выполняет несколько ритуалов по причесыванию и кривую, невеселую улыбку, которая предполагает, что она храбрится. Ее рука тянется, чтобы держать ногу Гарри, как будто ища у него поддержки, хотя он сидит относительно неподвижно, склонив голову, и смотрит на ее лицо. Это выглядит как беспокойство», - отметила Джеймс.