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Эксперт по языку тела оценила поведение Меган Маркл во время последнего интервью

Limon.ee
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Фото: MARCO BELLO

Меган и Гарри покинули Великобританию в 2020 году и со своими двумя детьми сейчас живет в Калифорнии. Пара представили новый проект, который будет помогать подросткам, подвергшимся буллингу.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализирована недавнее совместное интервью Меган Маркл и принца Гарри для CBS Sunday Morning. Она назвала три ключевых знака, которые показали, что герцогиня Сассекская чувствует на самом деле, сообщает Мirror.

Меган Маркл и принц Гарри представили проект The Parents Network, который поддерживает семьи, потерявшие детей из-за самоубийства после случаев онлайн-травли. По мнению эксперта, во время беседы с ведущей Джейн Поли Меган, казалось, искала «поддержки» принца Гарри. Эмоции были ощутимы на протяжении всего разговора, и Меган время от времени «обращалась к мужу за утешением». 

«Когда Меган рассказывает свою историю о суицидальных мыслях, она выполняет несколько ритуалов по причесыванию и кривую, невеселую улыбку, которая предполагает, что она храбрится. Ее рука тянется, чтобы держать ногу Гарри, как будто ища у него поддержки, хотя он сидит относительно неподвижно, склонив голову, и смотрит на ее лицо. Это выглядит как беспокойство», - отметила Джеймс.

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