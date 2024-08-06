«В рыбе находят червей»: британский пловец раскритиковал Олимпийскую деревню в Париже

Организовать безупречно такое грандиозное мероприятие, как Олимпиада, очень сложно. Ведь на главные соревнования планеты съезжаются миллионы болельщиков и тысячи спортсменов. Игры-2024 в Париже не стали исключением.

Легендарный британский пловец Адам Пити подверг критике Олимпийскую деревню, в частности его возмутила организация питания, пишет издание I News.

29-летний спортсмен считался одним из главных претендентов на медали сборной Великобритании на Олимпиаде-2024 в Париже, однако занял лишь второе место на дистанции 100 метров брассом, в которой он был практически непобедим на протяжении многих лет.

Легенда сборной Великобритании по плаванию Адам Пити приоткрыл завесу над якобы шокирующим характером общественного питания олимпийцев. Он рассказал, что спортсмены обнаружили червей в своей еде в Олимпийской деревне.

«Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Мы должны выложиться по полной… Токио, еда была невероятной, Рио был невероятным. Но в этот раз… не было достаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут, потому что нет системы очередей», - поделился чемпион.