Некоторые спортсмены жалуются на качество питания и большие очереди. Кроме этого, олимпийцев не устраивают условия проживания. Есть и такие, которые съезжают и поселяются в отелях.
«В рыбе находят червей»: британский пловец раскритиковал Олимпийскую деревню в Париже
Организовать безупречно такое грандиозное мероприятие, как Олимпиада, очень сложно. Ведь на главные соревнования планеты съезжаются миллионы болельщиков и тысячи спортсменов. Игры-2024 в Париже не стали исключением.
Легендарный британский пловец Адам Пити подверг критике Олимпийскую деревню, в частности его возмутила организация питания, пишет издание I News.
29-летний спортсмен считался одним из главных претендентов на медали сборной Великобритании на Олимпиаде-2024 в Париже, однако занял лишь второе место на дистанции 100 метров брассом, в которой он был практически непобедим на протяжении многих лет.
Легенда сборной Великобритании по плаванию Адам Пити приоткрыл завесу над якобы шокирующим характером общественного питания олимпийцев. Он рассказал, что спортсмены обнаружили червей в своей еде в Олимпийской деревне.
«Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Мы должны выложиться по полной… Токио, еда была невероятной, Рио был невероятным. Но в этот раз… не было достаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут, потому что нет системы очередей», - поделился чемпион.
«Спортсмены просто наказаны за идею устойчивого развития. Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять… Мне нравится моя рыба, а люди находят в ней червей. Этого недостаточно… Стандарт заключается в том, что мы смотрим на лучших из лучших в мире и даем им не самое лучшее», - добавил он.
За что еще критикуют Олимпийскую деревню в Париже
Пловец Адам Пити - не единственный спортсмен, который жалуется на недостатки в организации пребывания в парижской Олимпийской деревне. Спортсмены, которым обещали кухню, разработанную шеф-поварами, удостоенными звезд Мишлен, сетовали на предлагаемую еду. Британские олимпийцы даже прибегали к тому, чтобы брать с собой упакованные обеды в деревню для ужина в преддверии начала Игр.
Кроме того, французский пловец Туати пожаловался на жару в номере: «У нас в спальне не было кондиционера, но позже его все равно установили, потому что становилось слишком жарко».
А 20-летняя теннисистка Гауфф рассказала, что она была единственным членом американской команды, оставшимся в Олимпийской деревне после того, как ее товарищи по команде сбежали в отель. Она рассказала, что 10 женщин делили две ванные комнаты в ее коридоре.
О последнем неприятном случае в Олимпийской деревне сообщалось вчера, 5 августа. Итальянский пловец Томас Чеккон, выигравший в Париже золото в заплыве на 100 метров на спине, был замечен спящим на полотенце в парке Олимпийской деревни.
Italian gold medal-winning swimmer Thomas Ceccon sleeping next to park bench. He complained about the lack of A/C and noise inside the athletes village. pic.twitter.com/xQADZ37T4h— SAINT (@saint) August 4, 2024