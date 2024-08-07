День сложится хорошо у тех, кто сохранит самообладание и будет руководствоваться здравым смыслом, а не мимолетными эмоциями. Сопротивляться соблазнам сегодня нелегко, но если идти на поводу у всех своих желаний, можно потерять многое.
ГОРОСКОП НА 7 АВГУСТА ⟩ Весы не смогут избежать бурного обсуждения вопросов, а у Овнов может появиться новое хобби
Важно реалистично смотреть на вещи, не строить иллюзий там, где нужна объективная оценка ситуации. Не всегда складываются гармонично отношения у людей, которые прежде отлично ладили. Могут появиться претензии друг к другу, порой некстати вспоминаются старые обиды. Но серьезных конфликтов можно избежать, если не зацикливаться на мелочах и быть снисходительными к тем, кто вам дорог.
Овен
Вы настроены решительно и готовы на многое, чтобы достичь поставленных целей как можно быстрее. Но обстоятельства не всегда складываются удачно. Подумайте, стоит ли сейчас тратить силы, чтобы достичь результата, который чуть позже можно будет получить без труда. Не лишним будет посоветоваться с людьми, опыту которых вы доверяете. День хорошо подходит для учебы. Вам нравится собирать и анализировать информацию, сопоставлять факты и делать выгоды. Не исключено, что сегодня у вас появится новое хобби, благодаря которому вы вскоре найдете друзей.
Телец
День приятных и полезных встреч. Очень легко оказывается договориться с самыми разными людьми, потому что многие идут вам навстречу, поддерживают ваши идеи и сами предлагают что-то интересное. Можно говорить о делах, обсуждать вопросы, касающиеся денег и имущества. Ваш серьезный подход к таким вещам многим по душе. Вы узнаете массу полезных вещей, если будете внимательны. Если появится возможность посетить интересную лекцию или семинар, не упустите ее: там вас ждет не только новая информация, но и приятные знакомства.
Близнецы
Начало дня стоит провести максимально спокойно. Это определенно не лучшее время для важных и сложных дел: многое может пойти не по плану, а вам будет сложно сориентироваться в ситуации. Не торопитесь с покупками; спонтанные приобретения едва ли будут удачными. Вторая половина дня будет куда интереснее. Она приносит хорошие новости и приятные события. Легко и приятно строить планы, нет сомнений, что вскоре наступит подходящий момент для реализации задуманного. Некоторых Близнецов ждут приятные сюрпризы от близких.
Рак
Чаще обычного приходится заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Вы стараетесь действовать быстро, но прежде, чем предпринять что-то, нужно изучить ситуацию и все обдумать. Спешка вряд ли приведет к чему-то хорошему. Скорее всего, вы просто напрасно потратите силы. Возможны необычные встречи. Будет шанс пообщаться с людьми, которые совсем иначе смотрят на вещи и готовы поделиться с вами полезным опытом. Вторая половина дня - время предложений, от которых не захочется отказываться.
Лев
День интересных встреч и увлекательных разговоров. Они поднимают настроение, но сосредоточиться на делах, к сожалению, часто мешают. Кроме того, сегодня вы легко идете на поводу у тех, кто фантазирует и строит иллюзиb, не оценивает ситуацию правильно. Гораздо полезнее будет пообщаться с теми, кто смотрит на вещи реально. Вероятны необычные предложения, касающиеся работы или бизнеса. Пока в них мало конкретики, но подумать уже есть о чем. Вечер стоит провести с близкими: будет весело и интересно.
Дева
День подходит для решения сложных задач. Вы способны заметить то, чего не увидели другие, и всегда обращаете внимание на детали, которые могут оказаться важными. Но для того чтобы во всем разобраться, нужно время. Старайтесь избегать спешки, не планируйте на этот день слишком много дел сразу. Есть опасность, что мелочи помешают сосредоточиться на чем-то серьезном. Вероятны споры с близкими. Может выясниться, что вы по-разному смотрите на какие-то вещи, казавшиеся очевидными. Тут волноваться не о чем: быстро удастся достичь компромисса.
Весы
Сегодня вам больше, чем обычно, нужна свобода действий. Вы многого можете достичь самостоятельно, а вот сотрудничество порой связано с трудностями. Не всегда удается избежать бурного обсуждения вопросов, давно утративших актуальность. Старайтесь не терять чувства юмора; оно заметно упрощает жизнь и вам, и окружающим. Это отличный день для того, чтобы творить, фантазировать, изобретать что-то новое. Занимайтесь тем, что вас вдохновляет. Вы не только отлично проведете время, но и добьетесь отличных результатов.
Скорпион
Первая половина дня приносит новые идеи. Особенно хороши они тем, что реализовать задуманное можно немедленно. Помощь вам едва ли понадобится, но наверняка будут желающие оказать ее. Общие заботы сближают, идут на пользу отношениям, так что подумайте, стоит ли отказываться. Позже наступит спокойное время, подходящее для того, чтобы разобраться с какими-то старыми делами, завершить то, что было начато давным-давно. Будет время для встречи с давними друзьями. Вместе вы отлично проведете время.
Стрелец
Отличный день для важных разговоров, обсуждения семейных планов и других дел, которые касаются не только вас, но и ваших близких. Разногласия могут возникать, но обычно идут на пользу, позволяют найти лучшее решение. К тому же вы хорошо понимаете окружающих, часто помогаете им найти общий язык. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания. Вы стараетесь радовать тех, кто вам дорог, и это вам удается. Люди отвечают тем же. Легко подружиться с новыми знакомыми, да и начало романтической истории не исключено.
Козерог
Начинается день спокойно и приятно. Первая его половина хорошо подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Можно никуда не спешить, время от времени делать паузы для отдыха или отвлекаться на что-то приятное. Все это позволяет избежать усталости. Вторая половина дня будет более хлопотной. Не исключено, что кому-то из близких понадобится помощь, а оказать ее окажется не так-то просто. Вероятны и какие-то домашние проблемы, решение которых будет связано с неожиданными расходами. Могут потребоваться какие-то срочные покупки.
Водолей
Планов у вас много, но не все удастся осуществить сразу. Начинайте с самого простого: когда вы добьетесь первых успехов, станет ясно, куда двигаться дальше. Нужна осторожность во всем, что касается денег и имущества. Старайтесь не тратить слишком много на пустяки, если не хотите потом экономить на всем. Порой непросто складываются отношения с окружающими. Люди, с которыми вы прежде отлично ладили, сейчас ведут себя странно и непредсказуемо, могут чем-то неприятно удивить. Но вам удается избежать открытых конфликтов, сгладить все острые углы и сохранить мир.
Рыбы
Первая половина дня отлично подходит для важных разговоров. Вы говорите то, что думаете, окружающим это нравится. Возможны необычные встречи, знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Вы ко многим быстро находите подход, часто догадываетесь, что на душе у окружающих. Вторая половина дня будет довольно утомительной. Для многих Рыб становится неожиданностью, что скопилось немало дел, требующих внимания, и среди них есть срочные. Приходится менять планы, чтобы решить вопросы, о которых вы просто забыли. К счастью, у вас есть надежные помощники. Благодаря им многое дается проще.