ГОРОСКОП НА 7 АВГУСТА Весы не смогут избежать бурного обсуждения вопросов, а у Овнов может появиться новое хобби

Стрелец

Отличный день для важных разговоров, обсуждения семейных планов и других дел, которые касаются не только вас, но и ваших близких. Разногласия могут возникать, но обычно идут на пользу, позволяют найти лучшее решение. К тому же вы хорошо понимаете окружающих, часто помогаете им найти общий язык. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания. Вы стараетесь радовать тех, кто вам дорог, и это вам удается. Люди отвечают тем же. Легко подружиться с новыми знакомыми, да и начало романтической истории не исключено.

Козерог

Начинается день спокойно и приятно. Первая его половина хорошо подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Можно никуда не спешить, время от времени делать паузы для отдыха или отвлекаться на что-то приятное. Все это позволяет избежать усталости. Вторая половина дня будет более хлопотной. Не исключено, что кому-то из близких понадобится помощь, а оказать ее окажется не так-то просто. Вероятны и какие-то домашние проблемы, решение которых будет связано с неожиданными расходами. Могут потребоваться какие-то срочные покупки.

Водолей

Планов у вас много, но не все удастся осуществить сразу. Начинайте с самого простого: когда вы добьетесь первых успехов, станет ясно, куда двигаться дальше. Нужна осторожность во всем, что касается денег и имущества. Старайтесь не тратить слишком много на пустяки, если не хотите потом экономить на всем. Порой непросто складываются отношения с окружающими. Люди, с которыми вы прежде отлично ладили, сейчас ведут себя странно и непредсказуемо, могут чем-то неприятно удивить. Но вам удается избежать открытых конфликтов, сгладить все острые углы и сохранить мир.

Рыбы

Первая половина дня отлично подходит для важных разговоров. Вы говорите то, что думаете, окружающим это нравится. Возможны необычные встречи, знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Вы ко многим быстро находите подход, часто догадываетесь, что на душе у окружающих. Вторая половина дня будет довольно утомительной. Для многих Рыб становится неожиданностью, что скопилось немало дел, требующих внимания, и среди них есть срочные. Приходится менять планы, чтобы решить вопросы, о которых вы просто забыли. К счастью, у вас есть надежные помощники. Благодаря им многое дается проще.