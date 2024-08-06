Сестра Меган Маркл начинает против герцогини новую войну

По словам Саманты, ее сестра сделала похожие заявления в сериале Netflix, и эти обвинения подвергли ее «унижению, позору и ненависти во всемирном масштабе».

В своем 58-страничном постановлении судья Ханивелл сообщила, что заявления Меган не могут быть клеветническими, поскольку они «по существу соответствуют действительности на основании доказательств, замеченных в суде» или «не могут считаться клеветническими».

Судья пришла к выводу, что комментарии Меган о ее детстве были ее «просто мнением» о том, что у нее не было близких отношений с Самантой, а утверждение Саманты о том, что Меган «подразумевала, что (она) была лгуньей и искательницей славы», назвала «неправильным искажением» того, что сказала герцогиня.

Возвращаясь к заявлению Меган о том, что Саманта сменила свою фамилию с Расмуссен, ее фамилии по мужу, обратно на Маркл после того, как герцогиня начала встречаться с Гарри, судья сказал, что «суть была верной».

«То, что истец использовал одну фамилию, а затем имя Маркл вскоре после того, как были опубликованы сообщения об отношениях ответчика с принцем Гарри, по сути верно, основываясь на доказательствах в протоколе, которые суд принял во внимание в судебном порядке», - говорится в постановлении.

«Иски истца будут отклонены с предубеждением, поскольку она не смогла указать никаких заявлений, которые могли бы подтвердить иск о клевете или клевете по смыслу к этому моменту, ее третьей попытке изменить свою жалобу, ни в книге «В поисках свободы», ни в сериале Netflix «Гарри и Меган», ни в часовом телевизионном интервью ответчика и ее мужа на CBS», - подытожила судья.

Саманта также планировала попросить Кейт Миддлтон дать свидетельские показания до того, как принцесса Уэльская сообщила, что у нее рак. Адвокат Саманты Питер Тиктин был уверен, что принцесса сможет дать полезные свидетельские показания в суде.

«Я чувствовал, что Кэтрин может пролить очень важный свет на то, что произошло, потому что очевидно, что между этими двумя действительно что-то не так», - сказал он.

Узнав о диагнозе будущей королевы, Саманта подчеркнула, что «выздоровление Кейт от рака является приоритетом».