Несмотря на решение судьи отклонить очередной иск без права подавать новый, Саманта Маркл и ее адвокаты не собираются опускать руки и хотят заставить Меган ответить за свои слова.
Сестра Меган Маркл начинает против герцогини новую войну
59-летняя Саманта Маркл, родная сестра по отцу герцогини Сассекской по отцу, намерена продолжить борьбу с Меган Маркл, которую обвиняет в клевете, и снова обратиться в суд. По ее словам, жена принца Гарри во время скандального интервью Опре Уинфри в 2021 году и в телесериале «Гарри и Меган» в декабре 2022 года выставила ее беспринципным человеком, сообщает Evening Standard.
Женщина подает апелляцию на решение суда, отклоняющее ее иск о том, что Меган показала ее как «лживую, расистскую, искательницу славы», разрушив имидж сестры «публично и в мировом масштабе». Подобные слова привели к тому, что Саманта до сих пор не может работать или даже наслаждаться самыми обыденными делами, такими как поход в продуктовый магазин без осуждений.
В марте судья Флориды Шарлин Эдвардс Ханивелл заявила, что миссис Маркл «не смогла указать никаких заявлений, которые могли бы подтвердить иск о клевете». Он был отклонен с предубеждением, что означало, что его нельзя было просто подать повторно. Однако юридическая команда Саманты полна решимости обойти это решение. Ее адвокаты утверждают, что судья Ханивелл не приняла во внимание подразумеваемую клевету, созданную путем умолчания фактов.
Мартовское решение избавило Меган от судебного разбирательства, которое должно было состояться в суде в Тампе в ноябре.Саманта требует не менее $75 тысяч за клевету.
В интервью Опре бывшая актриса сказала, что она росла единственным ребенком. Меган также заявила, что Саманта изменила свою фамилию обратно на Маркл только после того, как она, Меган, начала встречаться с Гарри.
По словам Саманты, ее сестра сделала похожие заявления в сериале Netflix, и эти обвинения подвергли ее «унижению, позору и ненависти во всемирном масштабе».
В своем 58-страничном постановлении судья Ханивелл сообщила, что заявления Меган не могут быть клеветническими, поскольку они «по существу соответствуют действительности на основании доказательств, замеченных в суде» или «не могут считаться клеветническими».
Судья пришла к выводу, что комментарии Меган о ее детстве были ее «просто мнением» о том, что у нее не было близких отношений с Самантой, а утверждение Саманты о том, что Меган «подразумевала, что (она) была лгуньей и искательницей славы», назвала «неправильным искажением» того, что сказала герцогиня.
Возвращаясь к заявлению Меган о том, что Саманта сменила свою фамилию с Расмуссен, ее фамилии по мужу, обратно на Маркл после того, как герцогиня начала встречаться с Гарри, судья сказал, что «суть была верной».
«То, что истец использовал одну фамилию, а затем имя Маркл вскоре после того, как были опубликованы сообщения об отношениях ответчика с принцем Гарри, по сути верно, основываясь на доказательствах в протоколе, которые суд принял во внимание в судебном порядке», - говорится в постановлении.
«Иски истца будут отклонены с предубеждением, поскольку она не смогла указать никаких заявлений, которые могли бы подтвердить иск о клевете или клевете по смыслу к этому моменту, ее третьей попытке изменить свою жалобу, ни в книге «В поисках свободы», ни в сериале Netflix «Гарри и Меган», ни в часовом телевизионном интервью ответчика и ее мужа на CBS», - подытожила судья.
Саманта также планировала попросить Кейт Миддлтон дать свидетельские показания до того, как принцесса Уэльская сообщила, что у нее рак. Адвокат Саманты Питер Тиктин был уверен, что принцесса сможет дать полезные свидетельские показания в суде.
«Я чувствовал, что Кэтрин может пролить очень важный свет на то, что произошло, потому что очевидно, что между этими двумя действительно что-то не так», - сказал он.
Узнав о диагнозе будущей королевы, Саманта подчеркнула, что «выздоровление Кейт от рака является приоритетом».