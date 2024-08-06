31 августа на Unibet Arena с одной из самых красивых на сегодняшний день программ выступят Би-2. В преддверии концерта вокалист группы Лёва Би-2 дал порталу Limon.ee эксклюзивное интервью.
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«Лучшая публика – та, с которой есть контакт!» Лёва Би-2 рассказал, чего ожидать от грядущего концерта в Таллинне
– На своих выступлениях вы часто спускаетесь со сцены к публике. Бывали ли случаи, когда вы об этом жалели?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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