«Лучшая публика – та, с которой есть контакт!» Лёва Би-2 рассказал, чего ожидать от грядущего концерта в Таллинне

– Нет, никогда не жалею. Я на каждом концерте стараюсь обязательно это сделать. Мы его расцениваем как одну из составляющих нашего выступления. Для того, чтобы этот «номер» состоялся, я перед концертами всегда смотрю, как мне лучше выйти в зал.



Непосредственный личный контакт мне очень нравится, потому что в этот момент я... Понимаете, это такой обмен энергией. На уровне, когда ты стоишь на сцене с публикой. Ни разу не было никаких эксцессов, ничего такого.