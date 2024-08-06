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«Лучшая публика – та, с которой есть контакт!» Лёва Би-2 рассказал, чего ожидать от грядущего концерта в Таллинне

Герман Аверьянов
, репортер
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Би-2
Би-2 Фото: Aleksandra Ovcherenko

31 августа на Unibet Arena с одной из самых красивых на сегодняшний день программ выступят Би-2. В преддверии концерта вокалист группы Лёва Би-2 дал порталу Limon.ee эксклюзивное интервью.

– На своих выступлениях вы часто спускаетесь со сцены к публике. Бывали ли случаи, когда вы об этом жалели?

– Нет, никогда не жалею. Я на каждом концерте стараюсь обязательно это сделать. Мы его расцениваем как одну из составляющих нашего выступления. Для того, чтобы этот «номер» состоялся, я перед концертами всегда смотрю, как мне лучше выйти в зал. 

Непосредственный личный контакт мне очень нравится, потому что в этот момент я... Понимаете, это такой обмен энергией. На уровне, когда ты стоишь на сцене с публикой. Ни разу не было никаких эксцессов, ничего такого.

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