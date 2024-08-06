Член Европейского парламента от Центристской партии Яна Тоом попросила удалить из песни Untsakad Vahvus слово «тибла». Эта просьба вызвала споры в Сети.
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Просьба Яны Тоом убрать слово «тибла» из песни вызвала волну негодования в Сети
«Всех тибл в грязь втоптать - для нас не проблема» - именно эта фраза возмутила Яну Тоом. Она направила обратилась к главе Кайтселийта Ильмару Тамм с просьбой изменить текст песни. Тоом указала, что согласно ортологическому словарю и исследованию Лийзи Лайнесте слово «тибла» означает «русский» и имеет уничижительный смысл.
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