Просьба Яны Тоом убрать слово «тибла» из песни вызвала волну негодования в Сети

«Всех тибл в грязь втоптать - для нас не проблема» - именно эта фраза возмутила Яну Тоом. Она направила обратилась к главе Кайтселийта Ильмару Тамм с просьбой изменить текст песни. Тоом указала, что согласно ортологическому словарю и исследованию Лийзи Лайнесте слово «тибла» означает «русский» и имеет уничижительный смысл.