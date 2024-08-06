ФОТО С Леонардо Ди Каприо произошел неприятный инцидент во время отдыха на роскошной яхте

Леонардо Ди Каприо ужалила медуза, когда он наслаждался отдыхом на яхте на Сардинии со своей любимой Витторией Черетти. 49-летний обладатель «Оскара» показал красное пятно на ноге и пытался промыть ожог.

Лео и Виттория, встречающиеся с лета 2023 года, впервые вызвали слухи о помолвке в начале этого года, когда Витторию увидели с кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе. Но инсайдер тогда сказал, что пара не обручена и это кольцо принадлежит Виттории еще с 2022 года.

В марте же того года Лео был замечен на вечеринке перед вручением премии «Оскар» с певицей Теяной Тейлор, с которой он снимался в фильме Пола Томаса Андерсона.

Говорят, что Витория и Лео познакомились на прошлогоднем Каннском кинофестивале, где состоялась премьера его нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Это произошло после волны слухов, связывавших Лео с коллегой Виттории, супермоделью Джиджи Хадид.

Ранее Виттория - с 2020 по 2023 год - была замужем за итальянским диджеем Маттео Миллери, который является участником берлинского дуэта Tale Of Us.

Лео известен громкими отношениями, преимущественно с роскошными моделями в возрасте до 25 лет. У актера был яркий пятилетний роман с моделью Жизель Бюндхен, начавшийся, когда ей было всего 18 лет. Затем последовали еще пятилетние отношения с Бар Рафаэли и короткая интрижка с актрисой Блэйк Лайвли.