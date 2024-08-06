Почему Елизавета II запретила членам королевской семьи играть в самую популярную настольную игру в мире?

Принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы, был вынужден отказаться от игры, когда доброжелатель подарил ему ее во время официального мероприятия. Принц объяснил это тем, что королевской семье не рекомендовали играть в «Монополию». По данным Telegraph, в разговоре с представителем общественности Принц Эндрю сказал: «Нам не разрешают играть в "Монополию" дома. Это становится слишком жестоким». Вместо этого члены королевской семьи играют в шарады и карты.

Пользователи Reddit обсудили этот факт о королевской семье. И один из участников обсуждения пошутил: «Представляю себе Гарри и Уильяма, тайно играющих в пронесенную контрабандой "Монополию" в темном углу Букингемского дворца».

Еще один пользователь добавил: «Моим братьям и мне запретили играть в "Монополию" по той же причине. Нам почти сорок, а мы все еще не играем».

Однако, выступая на подкасте Tea Talks, бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон рассказала, что королевская семья «любит игры, настольные и карточные, скрэббл, головоломки». По словам Сары, члены семьи также любят шарады - именно эта игра была в фаворитах у покойной королевы Елизаветы II.

Однако, похоже, молодые члены королевской семьи остаются равнодушными к запрету «Монополии», как сказал принц Джордж в интервью радиостанции The Royal Marsden NHS Foundation Trust в 2021 году: «Мы любим "Монополию и риск. Это хорошая игра, она длится часами, и обычно все очень злятся, когда проигрывают, но мне нравится играть именно в эту игру».

Напомним, «Монополия» - настольная игра на экономическую тематику, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная игра, в которую играют 500 миллионов человек по всему миру.

Основываясь на игре Лиззи Мэги The Landlord's Game, дизайнер Чарльз Дарроу выпустил «Монополию» в 1935 году.