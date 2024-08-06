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Почему Елизавета II запретила членам королевской семьи играть в самую популярную настольную игру в мире?

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Королева Елизавета II.
Королева Елизавета II. Фото: Frank Augstein

Настольная игра, которая пользуется огромной популярностью в каждом доме, была запрещена покойной королевой Елизаветой для членов королевской семьи. Как когда-то обмолвился опальный принц Эндрю, королева не позволяла членам играть в «Монополию» в ее присутствии, потому что партии становились слишком жестокими и драматичными. Этот факт вызвал бурную реакцию в соцсетях, пишет Mirror.

Принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы, был вынужден отказаться от игры, когда доброжелатель подарил ему ее во время официального мероприятия. Принц объяснил это тем, что королевской семье не рекомендовали играть в «Монополию». По данным Telegraph, в разговоре с представителем общественности Принц Эндрю сказал: «Нам не разрешают играть в "Монополию" дома. Это становится слишком жестоким». Вместо этого члены королевской семьи играют в шарады и карты.

Пользователи Reddit обсудили этот факт о королевской семье. И один из участников обсуждения пошутил: «Представляю себе Гарри и Уильяма, тайно играющих в пронесенную контрабандой "Монополию" в темном углу Букингемского дворца».

Еще один пользователь добавил: «Моим братьям и мне запретили играть в "Монополию" по той же причине. Нам почти сорок, а мы все еще не играем».

Однако, выступая на подкасте Tea Talks, бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон рассказала, что королевская семья «любит игры, настольные и карточные, скрэббл, головоломки». По словам Сары, члены семьи также любят шарады - именно эта игра была в фаворитах у покойной королевы Елизаветы II.

Однако, похоже, молодые члены королевской семьи остаются равнодушными к запрету «Монополии», как сказал принц Джордж в интервью радиостанции The Royal Marsden NHS Foundation Trust в 2021 году: «Мы любим "Монополию и риск. Это хорошая игра, она длится часами, и обычно все очень злятся, когда проигрывают, но мне нравится играть именно в эту игру».

Напомним, «Монополия» - настольная игра на экономическую тематику, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная игра, в которую играют 500 миллионов человек по всему миру.

Основываясь на игре Лиззи Мэги The Landlord's Game, дизайнер Чарльз Дарроу выпустил «Монополию» в 1935 году.

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