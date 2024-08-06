Няня детей миллиардеров назвала самые странные требования богатых работодателей

Несмотря на предложенную зарплату в 90 тысяч долларов в год и бонус в размере 25 тысяч после двух полных лет проживания в семье, Стефани отказалась от этой вакансии.

На еще одном собеседовании - для судьи и его жены-гермофоба (боязнь микробов - прим. ред.) - ей пришлось защищать двух малышей от контакта с внешним миром. Одежду детей нужно было стирать сразу после того, как они разделись. Ни один из них никогда не был на детской площадке, а трехлетний ребенок даже не болел простудой. Они ходили на индивидуальные занятия по гимнастике, чтобы не подвергаться воздействию микробов других детей. Стефани пробовалась с ними три долгих дня, начиная с 6:30 и заканчивая в 18:30.

«Когда мать попросила меня чихать за пределами квартиры, я решила уйти», - пишет няня.

Семья, которая пригласила Стефани поработать в Хэмптонс на выходные, показалась многообещающей. В поисковике Google Кисер прочитала, что ее новый босс, мистер Бойстон, входит в 105 миллиардеров Нью-Йорка. Однако условия были еще более изнурительными, чем ее предыдущие работы: 24-часовые смены в течение четырех дней.

Ее последний день в Хэмптонсе оказался каплей, переполнившей чашу терпения. Стефани и маленький мальчик играли во дворе, когда мистер Бойстон подбежал и спросил сына, не хочет ли он пойти на их пришвартованную яхту, которая находилась в пяти минутах ходьбы. Ребенок согласился, и его отец потребовал у работника подогнать гольф-кар, в который сел сам и усадил сына. А вот няне Бойстон приказал бежать к лодке самостоятельно и даже встретить их там. Мужчина собирался порыбачить с лодки, и ему нужно было, чтобы няня присмотрела за малышом.

«Я бежала за толстым миллиардером и его ребенком 60 секунд, когда решила, что сегодня последний день, когда я вижу этих людей», - написала в книге Стефани.