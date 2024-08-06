Стефани Кисер, бывшая няня, среди клиентов которой были некоторые из крупнейших миллиардеров Нью-Йорка, написала книгу «Требуется: личный помощник малыша», где рассказала о своем опыте работы в домах очень богатых людей, упомянув и наиболее странные требования со стороны своих нанимателей, пишет Daily Mail.
Няня детей миллиардеров назвала самые странные требования богатых работодателей
Недавно окончившая вуз 22-летняя Стефани полюбила свою первую семью, в которой она работала. Вскоре она привыкла присутствовать на школьных мероприятиях рядом со Стивом Мартином, Дрю Бэрримор и Робертом Де Ниро. Но когда пришло время двигаться дальше, она обнаружила гораздо более странные аспекты этой работы.
В своих воспоминаниях Стефани, например, пишет о женщине, которая недавно родила, но не могла вовремя - из-за занятости - кормить малыша грудью. Мать ожидала от няни, что та начнет принимать препараты, вызывающие лактацию, чтобы кормить ребенка грудью.
«Мать не хотела сцеживаться на работе, но также хотела, чтобы ее ребенок пил только грудное молоко. Поэтому она искала няню, которая бы спокойно относилась к искусственной лактации. Она надеялась найти того, кто согласился бы попробовать то, о чем она читала и что может заставить небеременных женщин вырабатывать молоко, например, гормональные препараты или растительные лекарства», - рассказывает автор.
Кисер посчитала подобную просьбу незаконной и отклонила ее. Няня отметила, что проблема с такой неофициальной домашней работой, как эта, по ее словам, заключается в том, что она совершенно не регулируется.
Другой работодатель интересовался у Стефани, будет ли ей комфортно выполнять поручения, пользуясь Porsche, поскольку других машин у него в автопарке не было.
Потенциальная клиентка, которую Стефани в книге называет миссис Робертсон, жена пожилого бывшего гендиректора, проживающая в квартире за девять миллионов долларов в Верхнем Ист-Сайде, искала няню, которая станет ее «глазами и ушами».
«Не должно происходить того, о чем я не знаю. У нас постоянно работают одна-две няни. Вы будете работать пять дней подряд, два дня отдыхать. Пять дней работы будут с проживанием. Во время дежурства вам нужно будет будить Фредерика в 6:30 утра. Следите, чтобы он почистил зубы, собрал рюкзак и нанес дезодорант. Шеф-повар подает завтрак в 7:00, и Фредерик должен все это съесть. Ему нужны питательные вещества для его напряженного дня», - перечисляет няня требования работодательницы.
В обязанности Стефани также входил бы заказ одежды или туалетных принадлежностей, которые могут понадобиться Фредерику, наблюдение за его внеклассными занятиями и обеспечение того, чтобы он принимал душ вечером.
«Ты будешь укладывать его спать ровно в 22:00. Как только он ляжет спать, мы с тобой встретимся, чтобы обсудить его день. Ты должна делать заметки на протяжении всего дня, чтобы держать меня в курсе его настроения, любых проблем, забот. Все дело в общении. Мой сын недавно начал бунтовать. Он думает, что ему больше не нужны няни. Он не хочет их…», – продолжает рассказ Кисер.
Ребенку, для которого искала няню жена бывшего гендиректора, на тот момент было 17 лет. По словам его матери, поскольку ее сын враждебно относился к няням, она ввела систему бонусов для тех нянь, которые смогут с ним найти общий язык.
Несмотря на предложенную зарплату в 90 тысяч долларов в год и бонус в размере 25 тысяч после двух полных лет проживания в семье, Стефани отказалась от этой вакансии.
На еще одном собеседовании - для судьи и его жены-гермофоба (боязнь микробов - прим. ред.) - ей пришлось защищать двух малышей от контакта с внешним миром. Одежду детей нужно было стирать сразу после того, как они разделись. Ни один из них никогда не был на детской площадке, а трехлетний ребенок даже не болел простудой. Они ходили на индивидуальные занятия по гимнастике, чтобы не подвергаться воздействию микробов других детей. Стефани пробовалась с ними три долгих дня, начиная с 6:30 и заканчивая в 18:30.
«Когда мать попросила меня чихать за пределами квартиры, я решила уйти», - пишет няня.
Семья, которая пригласила Стефани поработать в Хэмптонс на выходные, показалась многообещающей. В поисковике Google Кисер прочитала, что ее новый босс, мистер Бойстон, входит в 105 миллиардеров Нью-Йорка. Однако условия были еще более изнурительными, чем ее предыдущие работы: 24-часовые смены в течение четырех дней.
Ее последний день в Хэмптонсе оказался каплей, переполнившей чашу терпения. Стефани и маленький мальчик играли во дворе, когда мистер Бойстон подбежал и спросил сына, не хочет ли он пойти на их пришвартованную яхту, которая находилась в пяти минутах ходьбы. Ребенок согласился, и его отец потребовал у работника подогнать гольф-кар, в который сел сам и усадил сына. А вот няне Бойстон приказал бежать к лодке самостоятельно и даже встретить их там. Мужчина собирался порыбачить с лодки, и ему нужно было, чтобы няня присмотрела за малышом.
«Я бежала за толстым миллиардером и его ребенком 60 секунд, когда решила, что сегодня последний день, когда я вижу этих людей», - написала в книге Стефани.